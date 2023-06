Dix pour Cent : Camille Cottin nous donne des nouvelles du film

Nous avons rencontré Camille Cottin au Festival du film de La Baule qui se tient actuellement. L'occasion de lui demander des nouvelles du film Dix pour Cent qui fera suite aux quatre saisons de la série phare de France 2 dans laquelle elle interprétait le personnage d'Andréa Martel, qu'elle a hâte de retrouver (et nous aussi).

Dix pour Cent : les agents d'ASK sont bientôt de retour

Après quatre saisons très suivies par les téléspectateurs de France 2 (et plus tard sur Netflix), la série Dix pour Cent s'apprête à faire son grand retour. Malheureusement, ça ne sera pas pour une saison 5. En effet, les agents d'ASK feront leur grand retour dans un unitaire de 90 minutes, qui sera diffusé prochainement sur France Télévisions.

Andréa, Camille, Gabriel, Mathias, Arlette, Noémie et Hervé seront donc de retour pour de nouvelles aventures le temps d'une soirée. Lorsque nous les avions quittés en novembre 2020, l'agence ASK avait fermé ses portes suite à un coup bas venu de l'agence concurrente Starmedia. Camille, Arlette et Mathias avaient décidé de monter leur propre agence de jeunes talents, Noémie poursuivait sa carrière de productrice, et Hervé se lançait dans une carrière de comédien. Quant à Andréa, elle souhaitait se consacrer à sa vie de famille.

Dix pour Cent saison 4 © France Télévisions

Camille Cottin nous donne des nouvelles du film

Nous avons rencontré Camille Cottin, l'interprète d'Andréa Martel, au Festival du film de La Baule, où elle est venue présenter son prochain film Toni, en famille (en salles le 6 septembre) réalisé par Nathan Ambrosioni. Nous en avons profité pour lui demander où en était le film Dix pour Cent :

Fanny écrit en ce moment. Je n'ai encore rien lu, et il n'y a pas encore de date de tournage, mais c'est en préparation.

Concernant ses retrouvailles avec le personnage d'Andréa, qu'elle a interprété pendant cinq ans, Camille Cottin nous a confié qu'elle était heureuse de la retrouver :

J'étais contente de retrouver Andréa à chaque fois, et je vais l'être une nouvelle fois, surtout qu'il y aura beaucoup de temps qui sera passé. Je pense qu'il y aura une ellipse, la liberté est totale, donc tout est possible. Comme c'est un film d'une heure et demi, et pas six épisodes qui permettaient de développer un arc pour chaque personnage, j'imagine que ça sera une situation forte qui les réunira tous et la situation sera ce qui primera.

Actuellement, Camille Cottin tourne dans une comédie belge aux côtés de Benoît Poelvoorde, puis tournera sous la direction d'Emmanuel Mouret et de Pierre Schoeller.