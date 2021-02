Django Unchained : cette scène culte a failli ne pas être dans le film

Quentin Tarantino revient sur une scène très particulière de son "Django Unchained" et explique pourquoi elle aurait pu ne pas terminer dans le montage final. Un choix qu'il aurait pu regretter tant elle a finalement été appréciée par le public.

Django Unchained : le plus gros succès de Quentin Tarantino

Django Unchained est l'un des titres les plus populaires de la filmographie de Quentin Tarantino. Le génial réalisateur américain a investi pleinement pour la première fois le genre du western. On avait déjà repéré, dans ses précédents travaux, des références. Il n'a d'ailleurs pas hésité, après ce film, à continuer dans cette direction avec le plus exigeant Les 8 salopards. Mais ce huis clos était loin du succès de Django Unchained. C'est simple, ce dernier est son plus gros carton financier avec 425 millions de dollars au box-office mondial. Il se positionne devant les 374 millions de dollars récoltés par Once Upon a time... In Hollywood.

Le succès de Django Unchained se comprend facilement. Un beau casting (Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington ou encore Samuel L. Jackson), une promotion énergique réussie à l'époque, et un paquet de scènes qui ont enthousiasmé le public.

Django (Jamie Foxx) - Django Unchained ©Sony Pictures Releasing France

L'intrigue se déroule dans le sud des États-Unis, juste avant la guerre de Sécession. Une période dominée par le racisme. Les personnes de couleur étaient réduites en esclavage. Le Dr King Schultz, un chasseur de primes, va s'offrir un esclave, Django. Ensemble, ils devront retrouver deux frères meurtriers. S'ils parviennent à accomplir cette mission, Django retrouvera sa liberté. Ce qui l'arrangerait bien, afin de se mettre ensuite à la recherche de sa femme, Broomhilda. Mais quand le duo va retrouver sa trace dans le domaine de Calvin Candie, sa libération se fera dans un déchaînement de violence.

Le réalisateur revient sur une scène qui aurait pu disparaître du montage

Quentin Tarantino traite du racisme dans Django Unchained et il le fait avec son style bien à lui. La scène avec les membres du Ku Klux Klan en train de discuter sur leur accoutrement le montre. On se souvient de ce passage pour son humour décalé. Le réalisateur arrive à se moquer des membres de cette organisation animée par des suprémacistes blancs.

Lors d'un passage dans l'Empire Film Podcast, le réalisateur avoue que cette scène aurait pu ne jamais figurer dans le film. Elle fonctionnait tellement sur le papier, quand les gens la lisaient, qu'il avait peur qu'elle ne soit pas aussi forte qu'espérée. Sur ce point, son appréhension se justifie. Car une bonne scène à l'écrit n'est pas réciproquement une bonne scène à l'écran. Le point qui le gênait était qu'il fallait que tous les acteurs soient au diapason. Or, ce n'est pas comme quand une star s'offre un moment de gloire en solo. Nous aurions vraiment pu manquer la scène, étant donné qu'elle n'est pas essentielle dans la narration.

Django Unchained ©Sony Pictures Releasing France

Tarantino explique que la scène a été testée durant le montage auprès de différentes personnes. Mais les réactions récoltées étaient assez mitigées. Or, elles n'étaient pas fiables car le contexte n'était pas donné. Elle était montrée en toute autonomie, ce qui lui retirait une énorme part de sa substance. Le doute s'est installé. Si elle a d'abord été retirée pour une diffusion avec les producteurs et les distributeurs, elle a ensuite été remise lors des projections tests. Une manière d'avoir enfin une idée de comment le public pouvait l'encaisser dans l'entièreté du montage. Et là, le public s'est mis à rire pendant plusieurs minutes de ces racistes en plein débat. Finalement, Quentin Tarantino a compris qu'il avait réussi son coup.