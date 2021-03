Doctor Strange 2 : Bruce Campbell vient (peut-être) de se confirmer dans le film

Le comédien Bruce Campbell va-t-il être dans le film « Doctor Strange et le Multivers de la Folie » ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Il se pourrait que le premier intéressé ait répondu à cette interrogation.

Bruce Campbell : l'acteur fétiche de Sam Raimi

Bruce Campbell est un acteur américain surtout connu pour son interprétation d'Ash dans la saga Evil Dead. Il demeure depuis l'acteur fétiche du cinéaste Sam Raimi. Il est au casting de pratiquement tous ses films, même la trilogie Spider-Man. Donc forcément, nombreux sont les fans qui attendent son caméo dans Doctor Strange et le Mutlivers de la Folie, le prochain film de réalisateur. Statistiquement, il y a de grandes chances pour que l'acteur apparaisse dans le film du Marvel Cinematographic Universe (MCU).

Ash (Bruce Campbell) - Ash VS Evil Dead ©Starz

La confirmation de Bruce Campbell ?

Bruce Campbell a apparemment confirmé son apparition dans le futur film du MCU. Récemment, le comédien a fait savoir qu'il s'est rendu à Londres en publiant une vidéo de la vue de sa chambre d’hôtel. Il n'en fallait pas plus pour faire enfler la rumeur de sa participation au tournage de Doctor Strange et le Multivers de la Folie, qui se déroule actuellement dans la capitale britannique. Bien que Campbell n'ait pas dit la raison de sa venue en ville, les fans ont rapidement fait le rapprochement avec le film de Sam Raimi. Maintenant, l'acteur vient d'offrir un nouveau tweet qui semble confirmer sa participation au film Marvel :

C'était génial de travailler dans une certaine ville, avec un certain réalisateur, sur un certain film, avec un certain acteur.

Bruce Campbell s'amuse ici clairement avec les nerfs des fans. Sans jamais dévoiler le titre du film ou le nom de son collaborateur, il veut conserver un soupçon de doute. Il y a de grandes chances pour que ce tweet soit une confirmation sous-jacente de sa participation à Doctor Strange 2. Mais la méfiance est encore possible. Peut-être que Bruce Campbell se moque de ses abonnés. Peut-être est-il à Londres pour une autre raison.

Si tel est le cas, Bruce Campbell est un mauvais blagueur et risque de décevoir ses fans, qui attendent son apparition dans Doctor Strange 2 comme les caméos de Stan Lee avant lui. Si le comédien est confirmé au casting du long-métrage, reste à savoir si ce sera le temps d'une courte apparition, ou s'il obtiendra un rôle plus conséquent. Puisque Doctor Strange et le Multivers de la Folie va traiter des réalités alternatives, il pourra techniquement incarner n'importe quel personnage. Voir même un super-héros. Certains fans imaginent même une apparition de Bruce Cambell dans la peau d'Ash, même si cette possibilité est peu probable. En tout cas, quelque soit le rôle, on espère vraiment que le comédien sera de la partie !