Doctor Strange 2 : Chiwetel Ejiofor a hâte de travailler avec Sam Raimi

« Doctor Strange et le multivers de la folie » sera réalisé par Sam Raimi. L'acteur Chiwetel Ejiofor, qui interprète le baron Mordo dans le premier film, n'a pas caché son enthousiasme à tourner avec ce cinéaste de renom. Le film Marvel est toujours attendu le 23 mars 2022.

Sam Raimi à la tête de Doctor Strange 2

On vous refait rapidement le topo. Initialement, Scott Derrickson, le réalisateur du premier Doctor Strange, devait reprendre sa place de metteur en scène et ainsi diriger Doctor Strange et le multivers de la folie. Pour autant, le cinéaste et Marvel Studios ont rencontré des divergences créatives. Le réalisateur voulait notamment emmener le film vers une vision horrifique qui ne plaisait pas forcément à la firme. Face à ce désaccord, Scott Derrickson a préféré abandonner le projet et partir vers de nouveaux horizons. Marvel Studios a donc engagé Sam Raimi pour le remplacer. Le réalisateur des sagas Evil Dead et Spider-Man est chargé de mettre en scène la suite des aventures de Stephen Strange, qui sera toujours incarné par Benedict Cumberbatch.

Chiwetel Ejiofor est très heureux de tourner avec Sam Raimi

L'acteur Chiwetel Ejiofor qui incarnait le baron Mordo dans le premier film va reprendre son rôle dans cette suite. Lors d'une interview avec Games Radar pour promouvoir The Old Guard, le comédien a exprimé son enthousiasme à travailler avec Sam Raimi :

J'adore Sam Raimi, donc je suis très excité qu'il fasse le deuxième Doctor Strange. Il apporte une richesse d'imagination et de passion à tout ce qu'il fait. C'est une figure marquante du genre super-héroïque. Je me rappelle avoir vu Darkman quand j'étais enfant. C'était tellement incroyable. Je pense qu'il a un esprit génial. Il est vraiment capable de l'intégrer dans sa narration d'une manière vraiment unique. Il est très adapté au monde de Doctor Strange, et je suis impatient de voir ce qu'il va faire de ce monde.

Ça tombe bien car Chiwetel Ejiofor n'est pas le seul à être impatient de voir ce que Sam Raimi va faire de Doctor Strange 2. Espérons simplement que Marvel Studios va laisser une liberté suffisante à l'artiste pour qu'il puisse exprimer ses visions. Parce que si Scott Derrickson s'en va à cause de divergences artistiques, difficile de voir comment Sam Raimi pourrait mieux s'en sortir. Mais bon, pour le moment, le cinéaste semble être de la partie.

Doctor Strange et le multivers de la folie est attendu le 23 mars 2022.