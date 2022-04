Doctor Strange 2 devrait répondre à une importante théorie concernant Avengers : Endgame

Plus que quelques semaines à attendre avant la sortie de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». Et une récente déclaration de son réalisateur Sam Raimi semble confirmer une ancienne théorie autour du Sorcier Surprême et de Iron Man.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : bientôt la libération

Cela fait maintenant quelques semaines que Marvel Studios abreuve son public d'une promotion intense. Attendu le 4 mai prochain, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, devrait logiquement être sans précédent dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, le Dr Strange, toujours incarné par Benedict Cumberbatch va devoir se balader dans le multivers pour parer aux conséquences de son ouverture.

L'occasion de mettre en scène une aventure unique où le protagoniste va croiser de nombreux personnages, qu'ils soient issus d'anciennes sagas extérieures au MCU, qu'ils soient ancrés dans le MCU actuel, ou même qu'ils soient totalement inédits à l'écran.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Depuis quelques temps, les fans pensent que le sacrifice de Tony Stark n'était pas la seule et unique façon de vaincre Thanos dans Avengers : Endgame. Souvenez-vous, dans le film des frères Russo, Dr Strange suggère à Tony Stark que le seul moyen de défaire le Titan fou passe par le sacrifice d'Iron Man. Mais visiblement, il y avait sans doute un autre moyen...

Une théorie confirmée par Sam Raimi

Lors d'une récente interview avec The Direct, le réalisateur Sam Raimi a avancé que certains personnages de Doctor Strange in the Multiverse of Madness allaient avoir de nombreux regrets. Ceux de Wanda sont assez évidents. La Sorcière Rouge doit très certainement regretter ses agissements lors des événements survenus dans WandaVision, où elle a pris en otage toute la ville de Westview.

Concernant le Dr Strange, c'est un peu plus complexe. Logiquement, le regret principal de Stephen Strange devrait concerner le décès de Tony Stark. Une mort orchestrée sous l'influence du Sorcier Suprême pendant les événements de Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Une manipulation qui pourrait ronger Strange dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il n'en faut pas plus pour que les fans ressortent une ancienne théorie : et s'il y avait eu un autre moyen ? Beaucoup des spectateurs pensent ainsi que la mort de Stark n'était pas nécessaire pour vaincre Thanos, et qu'une autre méthode était alors possible.

Et en y réfléchissant, il y avait effectivement d'autres moyens. Des personnages plus puissants qu'Iron Man comme Hulk, Thor ou Captain Marvel auraient sans doute survécu à cet acte de bravoure. De même, dans What If... ?, Vision se débarrasse de Thanos facilement et Killmonger parvient à survivre à l'utilisation des 6 pierres d'infinité, grâce à une armure en Vibranium.

Peut-être que si Tony Stark avait porté une armure en Vibranium, il serait resté en vie lors de cet ultime face-à-face. En tout cas, peut-être que Doctor Strange in the Multiverse of Madness va explorer d'autres pistes concernant les disparitions de Thanos et d'Iron Man dans Avengers : Endgame.