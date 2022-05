Doctor Strange 2 : Elizabeth Olsen dévoile la scène la plus difficile à tourner

Wanda a connu une évolution spectaculaire depuis la diffusion de "WandaVision" sur Disney+ et elle est maintenant de retour très en colère dans "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Son interprète, Elizabeth Olsen, révèle quelle scène a été la plus difficile à tourner.

Une Wanda énervée dans Doctor Strange 2

Le passage du MCU sur le petit écran a permis à des figures secondaires de l'univers de prendre une autre dimension. C'est notamment le cas de Wanda, qui a pu profiter d'un développement très intéressant avec WandaVision. Nous l'avions laissée alors qu'elle s'était transformée en Sorcière rouge et qu'elle voulait retrouver ses enfants. Tout portait à croire qu'elle avait sombré du côté obscur et que nous allions la retrouver par la suite avec des intentions pas forcément louables.

C'est effectivement ce à quoi on assiste dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le long-métrage réalisé par Sam Raimi vient de débarquer dans les salles et connaît déjà un succès monstre ( 450 millions de dollars récoltés en quelques jours). Ce que l'on redoutait est arrivé : Wanda est devenue une antagoniste. Alors que ses pouvoirs deviennent de plus en plus puissants, Doctor Strange et des alliés doivent absolument l'arrêter.

Wanda (Elizabeth Olsen) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Elizabeth Olsen raconte un moment de tournage particulier

En pleine promotion du film, l'actrice Elizabeth Olsen s'est exprimée auprès de Variety. Elle révèle quelle scène a été la plus difficile à tourner. Incarner quelqu'un de méchant n'est pas toujours simple, surtout quand on doit interagir avec des acteurs plus jeunes. Comme c'est le cas lors d'une scène qu'on ne décrira pas pour éviter de spoiler ceux qui ne sont pas encore allés voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness :

Il y a un moment où je dois m'en prendre aux gens que j'aime, c'était une scène difficile. L'un de ces personnages - un petit personnage - me lançait des objets et ça m'a accidentellement frappé très fort au visage. Et ce fut la meilleure chose. Je me sentais tellement mal que je m'en suis servi dans mon jeu.

Ce qui nous intéresse aussi grandement dans l'interview, c'est la question au sujet d'un potentiel retour de Wanda dans le MCU. On sait que Marvel aime planifier le développement de l'univers très en amont et il se peut qu'elle revienne au cinéma ou à la télévision. Or, pour l'heure, l'actrice affirme qu'elle n'est au courant de rien, tout en précisant qu'elle espère pouvoir reprendre son rôle. Il est vrai qu'on ne voit pas un projet particulier à venir dans lequel elle aurait sa place. D'un autre côté, on sait aussi que le studio aime nous réserver des surprises et demande à ses acteurs de ne rien dire...