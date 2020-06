Doctor Strange 2 : le Baron Mordo sera bien dans la suite

"Doctor Strange In the Multiverse of Madness", réalisé par Sam Raimi, va se servir du personnage du Baron Mordo, comme la scène post-générique du premier film le laissait entendre. Son interprète, Chiwetel Ejiofor, confirme qu'il sera dans cette suite, avec des révélations à la clé.

Le Baron Mordo, nouvel antagoniste ?

Karl Mordo a accompagné Doctor Strange dans le premier film mais la donne pourrait être différente avec cette suite. En premier lieu, Chiwetel Ejiofor a confié à Screen Rant qu'il sera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Révélation qui ne nous prend pas par surprise, sa présence était prévisible après ses actes dans le précédent. La scène post-générique a donné la feuille de route en le montrant en train de rendre visite à Jonathan Pangborn afin de lui soutirer son énergie. Il avait laissé entendre que le monde était peuplé de sorciers et qu'il fallait écrémer tout ça. Doctor Strange devrait être sa cible principale ! Les comics ont déjà mis en scène la confrontation entre les deux personnages, avec Mordo qui peut voyager dans le temps. Le titre de cette suite ne laissant pas l'ombre d'un doute sur l'utilisation du multivers, tout se dessine pour que les anciens amis se mettent sur la tronche.

Doctor Strange 2 contiendra des révélations sur le passé

Chez Comicbook.com, Chiwetel Ejiofor assure que les fans du MCU vont avoir des réponses sur où il était pendant les événements d'Infinity War et Endgame. Son absence avait été remarquée mais tout ça était prévu puisque des explications interviendront dans le film que va diriger Sam Raimi. Une fois de plus, la suite de l'univers étendu sera importante pour le développement de l'après-Avengers tout en permettant également d'éclairer des zones d'ombre du passé - Black Widow sera important sur ce point. Pour cette nouvelle aventure, Doctor Strange trouvera en Wanda une alliée de taille. Le destin des deux sorciers sera étroitement lié. ll faudra ainsi surveiller la série WandaVision prévue sur Disney+ en fin d'année.

Une suite repoussée et un tournage prochainement

La pandémie du COVID-19 a affecté le calendrier des sorties Marvel. Le si bien huilé MCU a effectué une refonte globale pour répondre aux conditions sanitaires. Doctor Strange 2 était planifié le 7 mai 2021 à l'origine. Décalé une première fois au 5 novembre 2021, il quitte ce créneau pour le laisser au prochain Spider-Man. C'est maintenant le 24 mars 2022 qui lui sert de jour de sortie. À propos de la production, Chiwetel Ejiofor fait preuve d'optimisme :

Nous espérons débuter très vite, c'est tout ce que je peux dire. Donc, vous voyez, le plus tôt possible. Nous sommes tous vraiment excités de le faire et de casser la baraque avec ça. Je n'en peux plus d'attendre.

Tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire, vous vous en doutez. Avec la nouvelle date programmée, il reste un peu de temps pour voir venir, en espérant que Marvel ne doive pas encore réajuster ses plans.