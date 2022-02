Doctor Strange 2 : le producteur confirme une théorie sur Stephen

Comme toujours avec les films du MCU, la première bande-annonce de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" a motivé des fans à lancer des théories sur l’intrigue du long-métrage. Et l’un des producteurs du film vient de confirmer que l’une d’entre elles était exacte. Attention car cet article contient des spoilers !

Doctor Strange bientôt de retour dans un deuxième film solo

En 2016, Doctor Strange introduit pour la première fois le héros éponyme sur grand écran. Le long-métrage raconte l’origine des pouvoirs du principal protagoniste. D’abord un brillant chirurgien, Stephen Strange voit son monde s’écrouler suite à un terrible accident de voiture. Afin de retrouver l’usage de tout son corps, il entreprend un voyage qui lui fait découvrir un monde mystique, aux multiples réalités. Et le transforme à jamais.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange © Marvel Studios

Depuis cette première apparition dans le MCU, Doctor Strange est apparu dans quatre films de la Maison des Idées. Et on pourra bientôt découvrir le cinquième. En effet, on verra de nouveau le héros incarné par Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comme à leur habitude, les fans Marvel ont lancé plusieurs théories sur l’intrigue du long-métrage après la sortie de la première bande-annonce. Et l’un des producteurs du long-métrage vient de révéler que l’une de ces théories est exacte.

Pas de mariage avec Christine pour Stephen

Dans le premier trailer de Doctor Strange 2, une scène a fait réagir les fans. On y voit Christine Palmer, le personnage joué par Rachel McAdams, sur le point de se marier. Et le héros joué par Benedict Cumberbatch est brièvement montré en train de la regarder s’avancer dans l’église à ce moment. On pouvait alors penser que les deux personnages s’étaient retrouvés et qu’ils se marieraient dans le nouveau film. Mais des fans ont depuis théorisé que Christine s’apprêtait à se marier avec quelqu’un d’autre.

Christine Palmer (Rachel McAdams) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness © Marvel Studios

Et au cours d’une interview avec D23Magazine, Charlie Palmer, producteur de Doctor Strange 2, l'a confirmé. Il a révélé que les deux personnages « ne se sont malheureusement pas remis ensemble. » Avant d’expliquer pourquoi :

Comme on l’a vu à la fin du premier Doctor Strange, il a choisi de rester dans le sanctuaire, ce qui veut dire qu’il ne peut pas assouvir ses désirs personnels. Il aurait aimé rester avec Christine à la fin du film, mais il a choisi l’option difficile. Il a dit "Non. Je vais être un super-héros et défendre notre réalité. Je dois passer à autre chose".

Le héros va devoir accepter les conséquences de ses choix

Palmer a ensuite poursuivi avec quelques révélations sur Doctor Strange 2. Et celles-ci expliquent pourquoi le personnage joué par Rachel McAdams est de retour dans le long-métrage : « Le film montre comment le héros fait face aux conséquences des décisions qu’il a prises. Il se peut qu’il regrette la façon dont ça s’est terminé avec Christine ; il a toujours des sentiments pour elle. »

En plus de le voir affronter un nouvel ennemi, on aura donc droit à un Doctor Strange en proie à des doutes sur ses choix personnels dans le film de Sam Raimi. Le long-métrage devrait donc avoir plusieurs enjeux. Et pour rappel, il comptera également dans ses rangs Wanda Maximoff. Il faudra attendre environ deux mois et demi avant de pouvoir découvrir le résultat, puisque le nouveau film des studios Marvel sortira le 4 mai prochain.