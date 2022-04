Doctor Strange 2 : Marvel Studios dévoile une nouvelle bande-annonce bourrée de références

A seulement un mois de la sortie de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », la promotion du long-métrage s'intensifie. Une toute nouvelle bande-annonce vient d'être partagée par Marvel Studios. Celle-ci semble confirmer les connexions entre le film et la série « What If... ? ».

Doctor Strange : grosse hype concernant son retour

En 2016, Scott Derrickson met en scène le premier opus de Doctor Strange. L'occasion pour Marvel Studios d'introduire un personnage ultra emblématique de l'écurie Marvel : Dr Strange. Incarné par Benedict Cumberbatch, le personnage séduit rapidement les fans, et le long-métrage rapporte plus de 677 millions de dollars de recettes au box-office. Par la suite, Strange est revenu à 4 reprises dans Thor : Ragnarok, dans les deux derniers Avengers et dans Spider-Man : No Way Home.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Le 4 mai prochain, Marvel racontera la suite de ses aventures dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Réalisé par Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man), le long-métrage va se situer après les événements de Spider-Man : No Way Home et ainsi raconter comment Stephen Strange va devoir sauver notre réalité du multivers.

Une toute nouvelle bande-annonce

À un mois de la sortie du film, sa promotion s'intensifie. Marvel Korea vient en effet de sortir une toute nouvelle bande-annonce IMAX de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De nouvelles images qui présentent des versions étendues des séquences déjà dévoilées dans les précédents teasers. L'occasion d'en savoir plus sur les connexions entre le film de Sam Raimi et la série What If... ?.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Il y a de nombreux indices qui viennent confirmer que Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera lié à la série What If... ? On sait maintenant depuis un certain temps déjà que le Dark Strange de la série animée sera dans le film de Sam Raimi. Également incarnée par Benedict Cumberbatch, cette version sombre du sorcier risque d'avoir un impact non négligeable sur l'ensemble de l'intrigue. On sait également que Strange va se balader d'une réalité à l'autre et ainsi parcourir le multivers avec America Chavez.

La dernière bande-annonce semble insister sur ce point. On peut ainsi voir Strange changer de réalité et passer dans plusieurs décors qui ressemblent à ceux présentés dans What If... ?. Si on a de la chance, l'ancien Sorcier Suprême pourrait même faire un saut dans l'univers d'Ultron, celui où le robot tueur a vaincu les Avengers et est devenu le roi de la planète. Alors, est-ce que Doctor Strange in the Multiverse of Madness va ramener Ultron sur le devant de la scène ? Avec ce film, tout est possible...