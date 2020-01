Doctor Strange 2 : Miss America pourrait apparaître dans le film

Vous avez aimé ? Partagez :

« Doctor Strange in the mutivers of madness » pourrait introduire un nouveau personnage. La jeune hispanique America Chavez, alias Miss America, pourrait en effet faire son apparition dans le long métrage.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est attendu pour le 5 mai 2021. Malgré un court synopsis dévoilé il y a quelques jours, le long métrage demeure définitivement secret. On ne sait pas encore grand chose du film si ce n’est que Elizabeth Olsen apparaîtra dans le costume de La Sorcière Rouge. Mais une nouvelle rumeur annonce l’arrivée d’un nouveau personnage de l’écurie Marvel.

L’introduction de Miss America ?

Doctor Strange aurait pour rôle, dans le long métrage, de soutenir une adolescente hispanique. Les fans ont directement pensé à Miss America. Ce personnage est créé en 2011 par Joe Casey et Nick Dragotta. America Chavez a été élevée dans une dimension hors du temps, sous le joug de l’être cosmique Demiurge. Ce dernier lui a légué une partie de ses pouvoirs. Au cours de l’événement Secret Wars, la jeune femme rejoint la temporalité « normale » de Marvel Comics. Chavez possède une force surhumaine, les capacités de voler ou de créer des trous dans la réalité. Elle peut également faire exploser ses ennemis en poussières d’étoiles. America Chavez est le deuxième personnage à porter le pseudonyme de Miss America, après Madeline Joyce.

D’après les informations de The Illuminerdi, Marvel est en plein casting de Doctor Strange 2 et recherche une « adolescente hispanique » pour introduire un nouveau personnage dans le Marvel Cinematic Universe. Et bien que d’autres personnages des comics correspondent à cette origine, America Chavez est la plus célèbre.

S’il s’avère que America Chavez est bien dans le film, c’est une confirmation de plus quant à l’introduction progressive des Young Avengers. Après Stature, la fille de Scott Lang dans Endgame, Kate Bishop dans la série Hawkeye, puis les rumeurs de Hulking dans WandaVision et de Kid Loki dans Loki, l’équipe semble se constituer progressivement. Si tous ces personnages apparaissent dans la phase 4, Marvel Studio pourrait clairement songer à introduire cette nouvelle équipe.

Dans les comics, l’équipe des Nouveaux Vengeurs s’est composée de nombreux membres au fil des années. Ils apparaissent pour la première fois en 2005, et seront quelques années plus tard au centre de la Civil War. Ils se composent principalement de héros qui ont un rapport direct avec les Avengers classiques comme Iron Lad, Patriot, ou encore Wiccan.

Reste à savoir si Doctor Strange 2 introduira réellement America Chavez, et quelle actrice décrochera le rôle. Rendez-vous le 5 mai 2021 pour en avoir le cœur net.