Doctor Strange 2 pourrait répondre à une question cruciale du MCU

Richie Palmer, l’un des producteurs de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a donné quelques précisions concernant la relation qu’auront Dr Strange et La Sorcière Rouge dans le film de Sam Raimi. On devrait avoir une réponse concrète sur la question de savoir qui est le plus grand magicien de l’univers Marvel.

Doctor Strange in the Mutliverse of Madness : grosse attente pour le prochain Marvel

Alors que Spider-Man : No Way Home est toujours à l’affiche, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU) attendu dans les salles. Réalisé par Sam Raimi, le long-métrage fera évidemment suite au premier opus mis en scène par Scott Derrickson mais explorera surtout les retombées des événements qui se déroulent dans Spider-Man : No Way Home.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Côté casting, le long-métrage est composé d’une distribution assez folle emmenée par Benedict Cumberbatch (évidemment), Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong ou encore Rachel McAdams. Le film va explorer le concept des multivers et proposer des versions alternatives de nos héros préférés. C’est dans cette logique que le Dark Strange de la série What If… ? va apparaître dans le film. A noter également, que le comédien Patrick Stewart va faire son grand retour dans la peau de Charles Xavier.

Qui est le plus fort des deux sorciers ?

Difficile de savoir qui a le plus de talent et de puissance entre l’ancien Sorcier Suprême et La Sorcière Rouge. Selon le producteur Richie Palmer, Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait apporter une réponse concrète à cette grande question des fans. Lors d’un entretien avec Empire, il a en tout cas donné l’avantage à Wanda Maximoff :

Je ne sais pas qui est plus puissant que Wanda. Qui est l'être le plus puissant de l'univers ? Peut-être que nous le saurons à la fin du film.

Pour le moment, les deux personnages se sont à peine croisés dans le MCU. Ils se sont simplement rencontrés le temps du gros climax d’Avengers : Endgame. Pour chacun des deux personnages, Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait leur offrir de sacrés défis, et les confronter l’un à l’autre. Un moyen, enfin, de savoir qui aura l’ascendant.

Richie Palmer a continué en abordant le concept de la folie, qui devrait être au centre du long-métrage, sous bien des formes :

La folie a de nombreuses définitions différentes. C'est exaspérant pour le docteur Strange de devoir regarder l'amour de sa vie épouser quelqu'un d'autre. Et c'est exaspérant pour Wanda qu'on lui ait dit : "'ll y a un livre, et il y a un chapitre sur vous dans ce livre que vous devriez lire, et des secrets que vous ne connaissez pas sur vous-même'.

Attendu le 4 mai prochain dans les salles obscures, le film devrait avoir un impact sans précédent sur le reste du MCU. Et on devrait enfin savoir qui est le plus fort entre Dr Strange et Wanda !