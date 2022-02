Doctor Strange 2 : Professeur Xavier s'annonce dans un nouveau trailer de dingue

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se montre davantage avec une nouvelle bande-annonce dévoilée à l'occasion du Super Bowl. Une vidéo pleine de surprises à commencer par la présence de Charles Xavier.

Une nouvelle bande-annonce pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness

C'est à l'occasion de la sortie de Spider-Man : No Way Home que Marvel avait dévoilé les premières images de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En effet, l'une des scènes post-génériques était en fait une bande-annonce pour le prochain film dirigé par Sam Raimi. Et déjà ce premier aperçu donnait envie. Il faut dire que la fin de l'aventure portée par l'Homme Araignée ouvrait à quelque chose de grandiose avec l'introduction du multiverse.

Doctor Strange 2 ©Marvel

Rappelons que dans le film Peter Parker demande au Doctor Strange de lancer un sort pour que le monde oublie son existence. Mais les choses se sont mal déroulées et des personnages des autres films Spider-Man ont débarqué dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Cependant, il semblerait qu'on était encore loin du compte. En atteste cette nouvelle bande-annonce de Doctor Stangre 2, dévoilée à l'occasion du Super Bowl. Un nouveau trailer qui devait rendre complètement fous les fans.

Charles Xavier est de retour !

On comprend d'abord que suite à l'utilisation de son sort, Strange a créé comme prévu un multiverse et il va devoir répondre de ses actes. Il sera alors emmené devant un personnage emblématique... Le Professeur X ! Eh oui, c'est bien lui qu'on entend (et entrevoit) à 1m19. Un tout premier teasing du célèbre X-Men interprété par Patrick Stewart. Rappelons que depuis le rachat de la Fox par Disney, les fans Marvel n'attendent qu'une chose, que les X-Men (notamment) soient introduits dans le MCU. Cela se ferait donc par le biais des Illuminati, cette association secrète de super-héros composée, dans les comics, d'Iron Man, Mr Fantastique, Namor, Flèche Noire, Docteur Strange et le professeur Xavier.

Captain Marvel et America Chavez

En plus de son intervention et du retour de personnages comme Wanda, de Mordo, Wong et de Christine Palmer, la bande-annonce présente pour la première fois America Chavez. Mais surtout, on devrait avoir une nouvelle fois des combats de folie. A commencer par ce qui semble être (à 1m36) un affrontement entre Wanda et Captain Marvel.

On peut voir aussi le personnage interprété par Elizabeth Olsen face à son double, tout comme Benedict Cumberbatch qui devrait normalement croiser la route du Dark Doctor Strange qu'on avait pu voir dans la série What If... ?. Au final, en plus de nous vendre des scènes d'action assez dingues imaginées par Sam Raimi, cette bande-annonce de Doctor Strangre 2 promet encore une fois du très lourd pour les fans de Marvel avec la présence de nombreux personnages. Rendez-vous le 4 mai 2022 pour voir le résultat dans les salles de cinéma.