Doctor Strange 2 : qui est ce personnage qui apparaît dans la scène post-générique ?

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" est enfin en salles. Comme la tradition le veut, le film renferme deux scènes post-génériques. Dont une première très surprenante, qui met en scène un nouveau personnage. Mais de qui s'agit-il ? ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS !

Doctor Strange est de retour au cinéma Après un premier film solo sorti en 2016, Doctor Strange, toujours interprété par Benedict Cumberbatch, est de retour en salles dans un deuxième film baptisé In The Multiverse of Madness. Comme son nom l'indique, ce nouveau long-métrage, réalisé par Sam Raimi, entraîne une nouvelle fois le sorcier dans le multivers. Après ses déboires avec Spider-Man, Stephen Strange doit désormais en découdre avec Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), qui a, elle aussi, très envie de mettre le multivers sens dessus-dessous. Doctor Strange in the Multiverse of Madness © Disney Studios Comme d'habitude avec Marvel, le film contient deux scènes post-générique. Et la première a de quoi intriguer. Ce qui suit va évidemment spoiler la première scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si vous ne souhaitez pas en savoir davantage, arrêtez votre lecture ici. Qui est ce mystérieux personnage ? Après les crédits du film, Charlize Theron apparaît dans la peau d'une super-héroïne que nous n'avons encore jamais vue dans le MCU. Selon toute vraisemblance, il s'agit de Clea, une alliée de Stephen Strange, bien connue des lecteurs de comics. Clea Strange © Marvel Clea est la nièce de Dormammu, puissant ennemi que Strange affrontait dans le premier film. C'est une magicienne très puissante. Elle peut se téléporter, voyager à travers les dimensions, créer de puissantes illusions, lancer des éclairs-magiques, et déplacer la matière. Elle est originaire d'une dimension magique appelée la Faltine. Dans les comics, Clea entretient une relation amoureuse avec Strange. Elle devient sa compagne et sa disciple. Dans la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ils semblent déjà se connaître. Elle dit à Strange qu'il a causé une intrusion, et qu'il va falloir la régler. Cela indique qu'ils vont collaborer. Cette séquence pourrait également annoncer un futur film consacré aux Défenseurs, une autre équipe de super-héros dont elle fait partie, aux côtés de Strange, et d'autres héros adorés du public (Spider-Man, Hulk, Daredevil...). Ça serait peut-être l'occasion de revoir Iron Fist, Jessica Jones, et Luke Cage, également membres des Défenseurs, cette fois-ci sur grand écran. L'avenir nous le dira.