Doctor Strange 2 : Sam Raimi pourrait prendre les commandes du film

Bien débuter la journée, ça tient parfois à pas grand chose. Par exemple, il nous suffit d’apprendre que Sam Rami pourrait enfin faire son retour à la réalisation pour que ce soit le cas. Marvel aurait entamé des discussions avec lui pour qu’il prenne les commandes du prochain Doctor Strange.

Lorsque Scott Derickson a annoncé qu’il ne ferait finalement pas Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça a été un petit coup dur. Le metteur en scène avait fait un travail satisfaisant sur le premier film et cette suite devait livrer quelques moments horrifiques. Le garçon a fait ses preuves dans le genre, qu’il puisse mettre cette expérience au service de la recette Marvel était intéressant, même si on ne s’attendait pas à un film Rated R parce que le studio veut toucher le plus de monde possible. Le départ de Derickson a été causé par un mal qui ronge Hollywood : les différents artistiques.

La perte du réalisateur forçait Marvel à réagir très vite parce que des délais doivent être tenus. Le déroulé du MCU étant déjà bien calé, il faut travailler de façon à ce que la date de sortie de Doctor Strange 2 fixée au 5 mai 2021 soit respectée – un report est toujours vu d’un mauvais œil. À en croire Variety, Sam Raimi serait actuellement en pleines négociations pour décrocher le poste ! On peut dire qu’on ne s’y attendait pas à celle-là. Mais s’il s’avérait qu’il signe pour de bon, ce serait l’une des plus excitantes nouvelles de ce début d’année !

Né dans le cinéma d’horreur avec Evil Dead, il a souvent pu prouver son talent dans les années 80/90, devenant une vraie figure à suivre pour les amateurs de genre. Sa réputation a pris encore plus de poids quand il s’est occupé de la trilogie Spider-Man. Bien qu’on puisse lui reprocher des choses sur le trois, le second volet reste encore à ce jour l’un des meilleurs films de super-héros dans l’histoire du cinéma. Mais après ça, l’homme s’est fait plus discret sur les écrans, préférant enfiler le costume de producteur. Depuis la fin de son aventure avec Spider-Man, il n’a signé que deux films. Le mouvementé Jusqu’en enfer et Le Monde fantastique d’Oz. Une dernière tentative qui date de 2013 ! C’est sans la moindre exagération qu’on peut dire qu’on mourra d’impatience de le revoir à l’oeuvre.

Qu’il puisse revenir par l’intermédiaire de Marvel nous intéresse, parce que ce Doctor Strange 2 veut laisser de la place à des séquences dites effrayantes et que Raimi, réputé en la matière, est un très grand metteur en scène. En passant de Derickson à lui, on ne perd pas au change. Mais est-ce que le talent du papa d’Evil Dead ne sera pas trop bridé par les codes du MCU ? Une question à laquelle on souhaiterait de tout notre cœur répondre par la négative.

Le tournage de ce nouveau Doctor Strange est prévu pour mai 2020.