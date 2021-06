Doctor Strange 2 : un nouveau personnage révélé en image

14 ans après avoir achevé sa trilogie Spider-Man, Sam Raimi est de retour avec un autre film de super-héros. Le Marvel Cinematic Universe lui a mis le grappin dessus pour qu'il dirige "Doctor Strange in the Multivers of Madness." Une image nous dévoile un nouveau personnage de cette suite.

Doctor Strange 2 : Sam Raimi entre dans le MCU

Le multivers sera l'un des principaux ingrédients de la suite du Marvel Cinematic Universe. Naviguer entre les dimensions ouvre un océan de possibilités, pour peu que l'on sache quoi en faire d'intelligent. Le magicien incarné par Benedict Cumberbatch va y être confronté dans Doctor Strange in the Multivers of Madness. Un projet qui doit contenir une petite vibe horrifique. Si Scott Derrickson ne sera plus derrière la caméra, on ne perd pas au change avec l'arrivée du talentueux Sam Raimi. Son profil correspond aux spécificités du long-métrage, bien qu'il ne faille pas s'attendre à du pur cinéma d'horreur.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Le scénario reste encore méconnu. Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Sorcière rouge après les événements de WandaVision et va elle aussi naviguer entre les réalités. On se souvient qu'elle est apparue pour la dernière fois avec le Darkhold en sa possession, en train de chercher à retrouver ses enfants disparus. Chiwetel Ejiofor sera également de retour en baron Mordo, tout comme Benedict Wong en Wong et Rachel McAdams en Christine Palmer.

Découvrez America Chavez

Nous savons que le projet avance, le tournage a même déjà eu lieu. La date de sortie reste prévue en France le 23 mars 2022 et on attend maintenant une première bande-annonce. Un internaute vient de révéler sur Twitter une image d'une carte remise à l'équipe du film pour les remercier de leur travail. Ce cadeau est particulièrement intéressant. Il montre Doctor Strange avec un costume un peu différent, accompagné par la Sorcière rouge, Wong et America Chavez. C'est la première fois que cette dernière est montrée officiellement. Même s'il s'agit d'un artwork, on peut ainsi se faire une idée de l'apparence de ce personnage. Le rôle est revenu à Xochitl Gomez, une jeune actrice de 15 ans très peu connue.

Cette super-héroïne adolescente sera introduite dans le MCU avec Doctor Strange in the Multivers of Madness. Encore une fois, la phase 4 lance un jeune personnage pour aboutir vraisemblablement à une constitution des Young Avengers. Dans les comics, elle est l'un des membres de cette bande. Appelée aussi Miss America, elle est non seulement dotée de puissants pouvoirs (force décuplée, capacité de voler, vitesse accrue) mais peut aussi voyager entre les dimensions. Par conséquent, elle mérite tout logiquement sa place dans Doctor Strange 2.