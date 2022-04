Doctor Strange 2 : un Spot TV officialise l'arrivée des Illuminati dans le MCU

La promotion de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » s'accélère. Un tout nouveau spot TV vient de confirmer la présence des Illuminati dans le film Marvel.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : le prochain Marvel arrive

Le 4 mai prochain, Marvel Studios s’apprête à présenter son 28ème film avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Suite directe de Spider-Man : No Way Home, le long-métrage, réalisé par Sam Raimi va raconter comment Stephen Strange va devoir voyager dans le multivers pour réparer ses erreurs. Outre la présence de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Strange, le film va présenter de nombreux personnages issus d’autres sagas Marvel, qu’elles soient inscrites dans le MCU ou non. Par exemple, le comédien Patrick Stewart, qui incarne le Professeur X dans la saga X-Men, sera pour la première fois introduit dans le MCU.

Dr Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Le voyage dans le multivers de l'ancien Sorcier Suprême va donc être propice à la rencontre avec de nombreux personnages. Parmi eux, il y aura également les Illuminati, une équipe inédite dans le MCU dont la présence vient d’être confirmée dans le dernier Spot TV du film (en une d'article).

Qui sont les Illuminati ?

Les fans s’en doutaient déjà, mais Marvel Studios vient d’enlever tout doute concernant leur présence dans l’œuvre de Sam Raimi. Vers la fin du teaser, Karl Mordo, le sorcier incarné par Chiwetel Ejiofor, déclare : « Stephen Strange, les Illuminati vont vous recevoir maintenant ».

Dans les comics, les Illuminati est une équipe secrète de héros extrêmement influents de l’univers Marvel. Elle apparaît pour la première fois en 2005. Son rôle est de prendre des décisions importantes, qui ont un énorme impact sur l’humanité. Et ce, dans l’ombre et dans le secret le plus total. Dans les comics, cette équipe se compose de Dr Strange, Flèche Noire, Charles Xavier, Reed Richards, Namor et Iron Man.

Les Illuminati ©Marvel Comics

Concernant la composition des Illuminati dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness elle reste encore tenue secrète. On sait que Charles Xavier sera de la partie. Pour le reste, tout reste encore de l'ordre de l’hypothèse. Mais il se murmure que Flèche Noire sera dans le film, incarné par Anson Mount, qui campait déjà le personnage dans la série Marvel’s Inhumans. Namor pourrait être introduit dans le long-métrage, peut-être sous les traits de Tenoch Huerta. Ioan Gruffudd pourrait revenir dans la peau de Reed Richards. Et Tom Cruise pourrait être le visage de Superior Iron Man ! Peut-être que Strange rejoindra cette équipe à l’issue du long-métrage, ou qu’un variant du personnage sera membre de la team.

Quoi qu’il en soit, les fans ont très hâte de découvrir la composition des Illuminati dans le MCU. Celle-ci devrait être bourrée de surprises. Rendez-vous le 4 mai prochain.