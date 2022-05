Doctor Strange : découvrez la préparation totalement dingue de Benedict Cumberbatch

En 2016, le cinéaste Scott Derrickson est chargé de mettre en scène « Doctor Strange ». L'occasion d'introduire le Sorcier Suprême dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Découvrez comment le comédien Benedict Cumberbatch s'est préparé pour le rôle du célèbre magicien.

Doctor Strange : encore un succès pour Marvel Studios

En 2016, Marvel Studios décide d'engager Scott Derrickson pour mettre en scène le premier opus de la saga Doctor Strange. Le cinéaste, venu du monde de l'horreur (Sinister, L'Exorcisme d'Emily Rose) offre ainsi un blockbuster léché et impressionnant qui a rapidement séduit la presse comme les spectateurs. Porté par Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre, le film est nommé à une reprise aux Oscars et rapporte plus de 677 millions de dollars de recettes au box-office.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Également porté par Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Rachel McAdams ou encore Mads Mikkelsen dans le rôle du grand méchant, le long-métrage raconte les débuts de Stephen Strange, un brillant neurochirurgien qui a un grave accident de la route et perd ainsi l'usage de ses mains. Il fait alors une retraite spirituelle dans un temple tibétain où il apprend à manier les arts mystiques pour devenir le célèbre Doctor Strange.

La préparation physique de Benedict Cumberbatch

Benedict Cumbebatch est un acteur qui prend soin de réellement entrer dans ses rôles. Souvent, il se prépare d'une manière drastique et impressionnante d'assiduité pour entrer dans ses personnages. Par exemple, pour The Power of the Dog, le comédien est devenu fumeur pour les besoins du film. Il s'est mis à fumer des cigarettes sans filtre comme les cow-boys de l'époque jusqu'à chopper une intoxication au tabac. Et bien Doctor Strange, bien que ce soit un blockbuster Marvel, ne fait pas exception à la règle.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Comme beaucoup des acteurs qui rejoignent le MCU, Benedict Cumberbatch a eu une préparation physique intense, comme le rapporte 20 Minutes :

Vous mangez très bien, des gens brillants s’occupent de votre entraînement, vous faites de l’exercice, du yoga, vous avez un docteur personnel en cas de blessures, quelqu’un qui s’occupe de votre régime et vous faites vos cascades et toutes les courses à pied pendant le tournage. On vous offre tout cela et ça n’est pas si difficile. Vous devez juste vous appliquer. Mais nous sommes chanceux, je suis sûr qu’il y a des gens qui tueraient pour avoir ce type d’expérience.

Il a débuté cet entraînement sportif en 2015, à raison d'une heure par jour tous les matins. Le but était de privilégier un entraînement et un régime alimentaire à long terme lui permettant de garder son corps en forme et ainsi d'éviter des changements corporels trop intenses qui peuvent s'avérer dangereux pour la santé.

La retraite spirituelle de l'acteur

En plus de cette préparation physique, Benedict Cumberbatch a pu compter sur une de ses expériences personnelles passées pour se préparer au mieux au rôle de Stephen Strange. En effet, il y a quelques années, lors d'une année sabbatique, le comédien a passé un an à faire du bénévolat dans un monastère bouddhiste. Il avait décidé d'y enseigner l'anglais. Il a par la suite expliqué que cette expérience enrichissante avait été évidemment très bénéfique dans son approche du personnage de Strange.