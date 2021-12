Doctor Strange in the Multiverse of Madness : une première bande-annonce incroyable dévoilée !

Après "Spider-Man : No Way Home", Benedict Cumberbatch sera de retour dans le très attendu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Le prochain film du Marvel Cinematic Universe se dévoile dans une première bande-annonce très excitante !

Le retour du magicien de Marvel

Six ans après le film de Scott Derrickson, Doctor Strange va à nouveau porter un film à son nom. Titré Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce nouveau film du MCU (Marvel Cinematic Universe) est cette fois réalisé par Sam Raimi. Le réalisateur de la trilogie Spider-Man revient au genre super-héroïque pour diriger Benedict Cumberbatch dans la peau du magicien. Une aventure qui s'annonce complètement folle comme l'indique le titre du long-métrage.

Doctor Strange ©Marvel

Car en plus de retrouver Stephen Strange et son allié Wong (Benedict Wong), il y aura Wanda Maximoff, toujours interprétée par Elizabeth Olsen. Après avoir été au cœur de la série Wanda Vision, l'héroïne viendra mettre son grain de sel dans une production qu'on nous promet incroyable et étrangement flippante. Enfin, comme l'indique la bande-annonce tout juste dévoilée (voir en une d'article), c'est surtout Strange qui aura besoin de l'aide de Wanda...

Une bande-annonce qui promet pour Doctor Strange 2

Peu de temps après la sortie de Spider-Man : No Way Home, et après la fin de la série Hawkeye, Marvel a donc dévoilé la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et on peut dire que le résultat est intrigant. On entend Strange prendre conscience qu'il a déstabilisé l'espace-temps. Il va devoir en payer les conséquences et la puissance de Wanda devrait l'aider. Ensemble ils vont partir à la découverte du multivers et découvrir des choses incroyables, dont le double maléfique de Strange. Un Dark Doctor Strange qu'on avait pu voir dans la série What If... ?. La bande-annonce vient donc, a priori, d'inclure directement ce nouveau personnage sinistre. A moins que Marvel nous prépare un nouveau rebondissement. Dans tous les cas, ça promet pour la suite du MCU !

On le saura prochainement. Doctor Strange 2 est prévu pour une sortie dans les salles le 4 mai 2022. En attendant on peut toujours le voir aux côtés de Peter Parker. depuis le 15 décembre 2021.