Doctor Strange : pourquoi ce personnage a déclenché une polémique à la sortie ?

Ce soir, TF1 diffuse "Doctor Strange", le film Marvel de 2016 qui a introduit la dimension mystique dans l'univers cinématographique Marvel. Au-delà de ses effets spéciaux époustouflants et de son intrigue tortueuse, le film a suscité une polémique notable concernant le personnage de l'Ancien, interprété par Tilda Swinton.

"Doctor Strange" : Un voyage mystique au cœur de l'univers Marvel

Sorti en 2016, Doctor Strange est réalisé par Scott Derrickson et met pour la première fois en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle du Dr Stephen Strange, un neurochirurgien talentueux, mais arrogant. Après un accident de voiture qui endommage gravement ses mains, Strange part en quête de guérison et découvre le Kamar-Taj, un lieu empreint de magie où il apprend les arts mystiques et devient le Sorcier Suprême, défenseur de la Terre contre les menaces mystiques et interdimensionnelles.

Le film se distingue par ses effets visuels innovants, notamment les séquences où la réalité est manipulée, qui rappelle l'esthétique d'Inception. Parmi les anecdotes de tournage, on note que Benedict Cumberbatch a étudié des mouvements de danse pour les séquences de sorts, afin de donner une fluidité et une authenticité à l'utilisation de la magie. De plus, le film a nécessité des mois de préparation pour les chorégraphies de combat, qui ont mélangé des éléments des arts martiaux et des mouvements mystiques.

En 2022, la suite, intitulée Doctor Strange : in the Multiverse of Madness est sortie au cinéma.

Pourquoi le personnage de l'Ancien a déclenché une polémique ?

Dans les bandes dessinées Marvel, l'Ancien est traditionnellement représenté comme un homme asiatique, mentor du Dr Strange. Pour le film, Marvel Studios a choisi de confier ce rôle à Tilda Swinton, une actrice blanche, ce qui a suscité des accusations de "whitewashing" – une pratique consistant à attribuer des rôles de personnages issus de minorités à des acteurs blancs.

Cette décision a été critiquée par de nombreux fans et observateurs, qui y voyaient une énième exclusion des acteurs asiatiques d'Hollywood. Marvel a défendu son choix en expliquant vouloir éviter les stéréotypes associés au personnage original, souvent perçu comme une caricature orientaliste. Le scénariste du film a déclaré que le choix de Tilda Swinton visait à offrir une nouvelle interprétation du personnage, éloignée des clichés.

Cependant, cette explication n'a pas convaincu tout le monde. En 2021, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a reconnu que cette décision était une erreur et que le studio pensait être "intelligent et avant-gardiste" en évitant les stéréotypes, mais que cela avait conduit à une représentation problématique.

Tilda Swinton elle-même a réagi à la controverse, et a exprimé sa gratitude pour les discussions suscitées et a reconnu l'importance de ces débats pour progresser vers une meilleure représentation à l'écran.