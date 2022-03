Doctor Strange, un "homme dangereux" selon Patrick Stewart

"Doctor Strange 2" devrait nous offrir une rencontre majeure du MCU entre Benedict Cumberbatch et Patrick Stewart. Ce dernier, qui incarne le Professeur X, donne son impression sur le magicien.

Très attendu Doctor Strange 2

Comme chaque film Marvel, Doctor Strange 2 est très attendu par les fans. Mais le long-métrage aura avec lui quelques arguments plus forts que pour par exemple Les Eternels ou Shang-Chi. À savoir la présence de personnages emblématiques du Marvel Cinematic Universe (MCU), et pas que. En effet, on savait depuis longtemps que Strange, toujours incarné par Benedict Cumberbatch, allait collaborer avec Wanda (Elizabeth Olsen). Mais la dernière bande-annonce en date a surtout révélé la présence du Professeur Charles Xavier. C'est du moins ce que suggère plus que fortement la voix entendue dans la vidéo de Patrick Stewart, qui a joué le personnage dans la première trilogie X-Men.

Doctor Strange 2 ©Marvel

Cependant, rien ne dit pour le moment s'il s'agira du Professeur X qu'on connaît, ou d'un variant. Mais les fans des comics savent que sa présence ne serait pas anodine et, qu'a priori, cela devrait permettre d'introduire les Illuminati, la célèbre équipe de super-héros composée, sur le papier, de Charles Xavier, Iron Man, Mr Fantastique, Namor, Flèche Noire et Doctor Strange.

Strange vu par le Professeur X

En se basant sur les images révélées pour le moment, on peut s'attendre à une confrontation entre Charles et Strange. Le premier allant certainement juger le second pour ses actes. À l'occasion d'une interview avec Jake's Takes (via Screenrant), Patrick Stewart a réagi à cette rencontre très attendue. Sans dire clairement ce que nous réserve Doctor Strange 2, le comédien a révélé ce que, selon lui, son personnage pourrait penser du magicien.

Le professeur X serait extrêmement prudent et vigilant, et se sentirait peut-être un peu anxieux. Parce qu'il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux chez cet homme, et je pense que cela mettrait le professeur Xavier sur ses gardes.

Le leader des X-Men devrait donc d'abord être sur la défensive en voyant Strange. Il faut dire que le personnage est en effet particulièrement puissant. Cela signifie-t-il qu'un combat entre les deux héros serait possible ? Il est évidemment encore trop tôt pour le dire. Mais quand on sait les pincettes que doivent prendre les comédiens lorsqu'il s'agit de Marvel, on se dit que cette déclaration n'est peut-être pas anodine.

Dans tous les cas, rendez-vous le 4 mai 2022 pour découvrir dans les salles Doctor Strange in the Multiverse of Madness.