Dog : Channing Tatum prêt à tout pour son chien dans la bande-annonce

Vous êtes fans de Channing Tatum ? Vous adorez les chiens ? Vous risquez donc de succomber au charme de « Dog », premier film du comédien dont les premières images ont été dévoilées.

Channing Tatum : du strip-tease à la réalisation

Depuis le début de sa carrière, Channing Tatum est souvent plus admiré pour sa plastique que pour son talent d’acteur. Le comédien, âgé aujourd’hui de 41 ans, a pourtant bataillé très dur pour avoir la reconnaissance qu’il mérite aujourd’hui. Débutant comme mannequin au début des années 2000, il se tourne par la suite vers le métier d’acteur en se faisant remarquer dès 2005 aux côtés de Samuel L. Jackson dans le film Coach Carter. Ce n’est toutefois que 1 an plus tard qu’il obtiendra une reconnaissance définitive en jouant dans Sexy Dance, premier volet d’une franchise à succès.

Par la suite, Channing Tatum continuera à jouer de sa belle gueule et de son humour ravageur en multipliant les films à spectacle tels que G.I. Joe : Le Réveil du Cobra, 21 Jump Street (qui sera son premier gros succès commercial et critique) et surtout Magic Mike qui plaira à des millions de téléspectatrices. Un film qui est d’ailleurs inspiré du passé de strip-teaseur de l’acteur.

Magic Mike ©Nick Wechsler Productions

À partir de 2015, l’acteur va réellement se mettre en danger pour les besoins du film dramatique Foxcatcher. Prêtant ses traits au bourru champion de lutte Mark Schultz, Channing Tatum émerveillera la critique pour son interprétation. Dès lors, l’acteur alternera entre grosses productions (Jupiter : le Destin de l'univers, Kingsman : le Cercle d'or) et films plus indépendants (Les Huit Salopards, Logan Lucky).

Acteur et producteur à succès, Channing Tatum se lance désormais un nouveau défi : celui de la réalisation.

Who let the dog out ?

Pour son premier film derrière la caméra (en coréalisation avec Reid Carolin, qui a également écrit le scénario), Channing Tatum a donc choisi, avec Dog, l’un des sous-genres qui touche le plus la corde sensible des spectateurs : « les films de chien ». Relatant bien souvent une amitié entre un être humain et un canidé, ces longs-métrages sont très appréciés. Parmi eux, on citera Turner & Hooch, Chien de flic, Beethoven ou bien encore Hatchi.

Dans Dog, Channing Tatum incarne Briggs, un ancien soldat (rôle qu’il a souvent l’habitude d’interpréter après Stop-Loss, G.I. Joe ou bien encore Cher John). Ce dernier va devoir faire la route avec un chien-Ranger du nom de Lulu pour assister aux funérailles de l’un de ses compagnons. Si ce dernier se montre au début indiscipliné et turbulent, il va petit à petit s’acclimater à Briggs.

Dog ©MGM Films

Les images nous promettent donc un mélange d’émotion et d’humour qui devrait ravir le public. Il faut dire que Channing Tatum est tout à fait à l’aise dans ce genre de rôle, et qu’il sait y insuffler une dose de profondeur et de sensibilité pour incarner un homme qui apprend à guérir de ses blessures intérieures.

Aux côtés de Channing Tatum, Dog comptera dans sa distribution des têtes bien connues telles qu’ Ethan Suplee, Jane Adams, Bill Burr, Kevin Nash ou bien encore Emmy Raver-Lampman.

Dog sortira dans les salles américaines à partir du 18 février 2022. À noter que Channing Tatum aura une année chargée, puisqu’on le retrouvera à l’affiche de deux autres films : The Lost City (aux côtés de Sandra Bullock et Daniel Radcliffe) et Pussy Island (premier film réalisé par Zoe Kravitz).