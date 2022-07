Dog : Channing Tatum s'est inspiré de sa vie et d'un deuil pour le film

Pour la comédie dramatique "Dog", Channing Tatum s'est en partie inspiré de son vécu. En 2008, l'acteur adopte une chienne prénommée Lulu et dix ans plus tard, il effectue un road trip comme son personnage dans le film avec son animal de compagnie, qui lutte alors contre un cancer.

Dog : l'incroyable voyage

Ancien Ranger, Jackson Briggs (Channing Tatum) souffre de stress post-traumatique mais veut absolument être redéployé. Après avoir appris la mort de Riley Rodriguez, un membre de son unité, il se retrouve chargé d'une mission : escorter Lulu, le berger belge malinois du défunt qui l'accompagnait dans chacune de ses missions, jusqu'au lieu des funérailles.

Débute un voyage marqué par des rencontres imprévues et de nombreuses péripéties au cours duquel Jackson et Lulu vont apprendre à s'apprivoiser dans la malchance, la colère et la tristesse.

Dog ©MGM

Si son affiche peut donner l'impression qu'il s'agit d'une comédie dans la lignée de Chien de flic et Turner & Hooch, Dog cache bien son jeu, à l'image du personnage incarné par Channing Tatum, qui s'efforce de refouler des émotions qui ne demandent qu'à sortir. Le film n'est certes pas exempt des stéréotypes du genre, d'un ton patriotique de surface ainsi que des habituels moments de tendresse et de rigolade. Néanmoins, ils dissimulent souvent des thématiques plus profondes comme l'abandon des militaires, leur décalage avec la société et leur incapacité à communiquer, ou encore la difficulté à faire son deuil.

Rien de nouveau sous le soleil mais le long-métrage fonctionne, notamment grâce à la sincérité de sa tête d'affiche. En plus de rappeler ses talents comiques, Channing Tatum confirme après Logan Lucky qu'il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il joue des protagonistes esquintés, bercés par les mélodies amères de John Prine et John Denver.

Une dernier road trip avec la vraie Lulu

En plus de porter le film, l'acteur le coréalise avec son acolyte Reid Carolin, producteur et scénariste de Magic Mike et sa suite. Et comme pour les longs-métrages sur le désormais célèbre stripteaseur, Channing Tatum s'inspire en partie de son vécu pour l'histoire de Dog.

Alors qu'il tourne en Alabama en 2008, le comédien adopte une chienne prénommée Lulu dans un refuge, avec son ex-compagne Jenna Dewan. Dix ans plus tard, l'animal lutte contre un cancer. Channing Tatum décide donc de prendre la route une dernière fois avec elle, comme il le raconte à People en février 2022 :

Lulu était comme mon ombre. (...) C'était ma meilleure amie. Elle a eu un cancer et elle s'est bien battue. Je l'ai laissée se battre trop longtemps, je le regrette vraiment. Vers la fin, je l'ai emmenée faire un petit road trip à Big Sur. Nous avons campé et regardé le soleil se lever. (...) Elle est décédée quasiment le lendemain. On ne veut jamais les perdre. Je perdais ma meilleure amie à une période où je n'étais absolument pas prêt à perdre quoi que ce soit.

L'acteur ajoute :

Quelqu'un m'a dit : "Ils ne sont pas censés être ici pour toujours". Et cela m'a vraiment aidé à faire face à la tristesse.

Dog est à découvrir sur Prime Video.