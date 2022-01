DogMan : le nouveau film de Luc Besson se précise

Après les échecs successifs de "Valérian et la Cité des Mille Planètes" et "Anna", Luc Besson débutera le tournage de son prochain film "DogMan" en mai prochain. On sait déjà qui interprétera le premier rôle.

Luc Besson : l'après Lucy compliqué En 2014, Lucy de Luc Besson fait un véritable carton dans les salles. En France, le film totalise plus de cinq millions d'entrées. Dans le monde, il récolte 459 millions de dollars, et devient le plus gros succès pour un film français à l'étranger. Suite à ce succès, le réalisateur se lance dans un projet titanesque : l'adaptation cinématographique de la bande dessinée Valérian. Valérian et la Cité des Mille Planètes © EuropaCorp Malgré un budget colossal de 197 millions d'euros (le film français le plus cher de tous les temps), le long-métrage est un échec commercial. En effet, les recettes ne s'élèvent qu'à 226 millions de dollars. La société de Luc Besson, EuropaCorp, est déclarée en faillite. Elle est rachetée en février 2020 par la société américaine Vine Alternative Investments, soit 7 mois après la sortie d'Anna, autre échec cuisant. En effet, le film n'a rapporté que 31 millions de dollars, sur un budget de 30 millions. DogMan : Luc Besson prépare son nouveau film Après des années compliquées pour le réalisateur, également accusé de viol par une comédienne (finalement classé sans suite), il est de retour avec un nouveau film baptisé DogMan. Il en sera le scénariste, le réalisateur et le producteur (via sa société Luc Besson Production). EuropaCorp co-produira le projet. Le film entrera en tournage en mai prochain en France et aux États-Unis. L'intrigue se base sur un homme, malmené par la vie, qui trouve la rédemption à travers son amour pour ses chiens. Le rôle principal sera tenu par Caleb Landry Jones. L'acteur américain avait décroché la palme d'interprétation au dernier festival de Cannes pour son rôle dans Nitram de Justin Kurzel.