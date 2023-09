DogMan : voici les premiers avis sur le film de Luc Besson

Alors qu’il sortira dans plusieurs semaines dans les salles françaises, des journalistes ont pu découvrir "DogMan" à la Mostra de Venise. Ils ont ensuite donné leur avis sur le nouveau long-métrage de Luc Besson.

Luc Besson de retour avec DogMan

Quatre ans après la sortie d’Anna, Luc Besson fait son grand retour avec DogMan. Le film s’intéresse à un jeune homme du nom de Douglas. Lorsqu’il était enfant, ce dernier a été abusé par un père violent, qui a même fini par le jeter aux chiens. Mais plutôt que de s’en prendre à lui, ces chiens se sont pris d’affection pour lui et l’ont protégé. Désormais adulte, Douglas mène une vie marginale avec eux. Mais, encore traumatisé par les événements survenus pendant son enfance, il sombre bientôt dans une folie meurtrière…

Caleb Landry Jones - DogMan ©EuropaCorp

Pour porter son nouveau film, Luc Besson a choisi de confier le rôle de Douglas à Caleb Landry Jones. Autour de lui, on trouve notamment Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Marisa Berenson ou encore Grace Palma. DogMan a récemment été projeté à la Mostra de Venise, où il est en compétition officielle. Des journalistes présents au festival ont pu découvrir le film, à plusieurs semaines de sa sortie. Et ils ont partagé leur avis.

Des premiers avis mitigés pour le film

Les premiers avis sur DogMan sont mitigés. Pour The Hollywood Reporter, Jordan Mintzer trouve que Luc Besson réussit son retour. Dans The Wrap, Ben Croll estime que le long-métrage « se repose sur son style de manière assez plaisante. » De son côté, dans sa critique pour Cineuropa, Marta Bałaga qualifie le film de « tordu, drôle et démentiel », ou encore de « divertissant » et « bizarre. » Mais en général, le film peine à convaincre entièrement.

Après l’avis donné par huit journalistes, DogMan n’atteint que le score de 38% sur Rotten Tomatoes. Dans les colonnes de The Telegraph, Robbie Collins qualifie le long-métrage d’« idiot. » Même son de cloche du côté de Catherine Bray. Journaliste pour The Guardian, elle n’a pas non plus été emballée. Loin de là. Elle estime que DogMan est « le film le plus insensé de l’année, et peut-être de l’Histoire. » Enfin, on peut citer Jessica Kiang, qui n’y va pas de main morte dans sa critique pour Variety. Elle parle d’un long-métrage « inerte d’un point-de-vue créatif ».

Caleb Landry Jones encensé

Les premiers avis sur DogMan sont donc partagés, même si la plupart des journalistes n’ont visiblement pas aimé le film. En revanche, ces journalistes semblent unanimes sur la performance de Caleb Landry Jones. Bon nombre d’entre eux louent la prestation de l’acteur.

Outre Venise, le film sera présenté au Festival du film américain de Deauville le 2 septembre. D'autres avis devraient donc être publiés très prochainement. Pour les spectateurs, devront patienter encore quelques semaines avant de pouvoir se faire leur propre avis sur DogMan. Le long-métrage est attendu pour le 27 septembre prochain dans les salles françaises.