Dommage : Daniel Craig abandonne ce film de super-héros

C’était quasiment acté, Daniel Craig devait être le Sgt. Rock de Luca Guadagnino pour DC. Mais contre toute attente, l’ancien James Bond vient de jeter l’éponge. Les raisons évoquées sont surprenantes.

Un duo (presque) gagnant

Daniel Craig et Luca Guadagnino ont participé à une bonne partie de la saison des récompenses avec le film Queer. Après ce drame sur fond d’espionnage situé dans les années 1950, on devait retrouver le duo pour l’adaptation cinéma de Sgt. Rock pour le DC Universe.

L’ancien James Bond de Casino Royal jusqu’à Mourir peut attendre devait ainsi endosser le rôle principal, celui de ce sergent durant la Seconde Guerre mondiale qui abat les avions ennemis avec un pistolet mitrailleur. Le projet aurait symbolisé les grands débuts de Daniel Craig dans l’univers des comics. De nombreux fans du comics avaient également hâte de voir le résultat final. Ils vont être déçus.

Variety révèle en effet que Daniel Craig a finalement quitté le projet. Un nouveau candidat aurait déjà été trouvé, mais rien n’a encore été confirmé.

Daniel Craig : les raisons de son départ de « Sgt. Rock »

Le départ de Daniel Craig est assez inattendu. Des médias, comme ComingSoon, avancent que l’acteur serait déçu de la trajectoire de Queer. Ce dernier a généré quelques buzz ici et là mais n’a pas attiré autant les foules que l’auraient souhaité son acteur et son réalisateur. Daniel Craig n’a même pas été nommé pour les Oscars et il aurait en travers de la gorge le manque de succès critique et commercial du film.

Selon Variety, James Gunn et Peter Safran seraient d’ores et déjà à la recherche de son remplaçant. Des rumeurs indiquent que la star de The Bear, Jeremy Allen White, pourrait être le candidat idéal. Cependant rien n’a encore été confirmé chez DC.

Daniel Craig pourra sans doute se consoler de ces revers critiques et commerciaux avec Wake Up Dead Man : A Knives Out Mystery, le troisième opus des aventures du détective Benoît Blanc. La sortie est prévue dans le courant de l’année. Il y a fort à parier que le succès soit une nouvelle fois au rendez-vous.