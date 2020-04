Don Cheadle raconte comment il a accepté le rôle de War Machine

En 2008, le MCU débutait avec le premier Iron Man. Le film de Jon Favreau intégrait évidemment Tony Stark sous les traits de Robert Downey Jr mais également James Rhodes, son meilleur ami. Présent également dans les comics, le personnage est voué à devenir War Machine. À l'époque du premier film, le lieutenant est campé par Terrence Howard. Pour autant, l'acteur a refusé de s'engager dans un contrat interminable avec Marvel, il a donc été remplacé par Don Cheadle dès Iron Man 2. Découvrez comment Don Cheadle a pris la décision d'accepter cette offre.

Avengers : Endgame marque la septième apparition de Don Cheadle dans la peau de James Rhodes. Après le mastodonte des frères Russo, difficile de savoir quelle implication aura le personnage dans l'avenir du MCU. Dans une récente interview avec The AV Club, l'acteur a partagé la manière dont il a accepté le rôle :

J'étais à la fête d'anniversaire de mon enfant et j'ai reçu un appel de mon agent. Il m'a dit : « Hey, j'ai été en relation avec les gars de Marvel. Ils veulent te parler, ils veulent t'offrir un rôle. Je ne pense pas que c'était Kevin Feige au téléphone. Je ne sais pas qui c'était. Mais ils m'ont dit « Voici le rôle. Nous voulons que vous fassiez cela. C'est un contrat pour six films ». J'étais choqué « Quoi ?! Oh, euh, d'accord... ». J'essayais de faire le calcul dans ma tête en même temps. J'en avais pour 11 ou 12 ans. Je lui ai répondu que je n'étais pas sûr. Mon agent m'a alors dit : « Eh bien, nous devons nous décider vite, parce que si on leur dit pas oui dans l'heure, ils vont passer à la personne suivante. »