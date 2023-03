Donjons & Dragons : Hugh Grant fait le show (en français) à l'avant-première du film

Hugh Grant a amusé la galerie lors de l'avant-première de "Donjons & Dragons" au Grand Rex. L'acteur s'est exprimé en français et a évoqué le plaisir qu'il avait eu à jouer un méchant.

La bonne surprise Donjons & Dragons

Lorsque le film Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs a été annoncé, il y avait de quoi être un peu sceptique. Pourtant, cette adaptation libre du célèbre jeu de rôle sur table est une vraie réussite. Une comédie d'aventure signée Jonathan Goldstein et John Francis Daley (Game Night) avec un casting aussi varié qu'impliqué.

Donjons & Dragons ©Paramount Pictures

On y suit un groupe d'aventuriers qui souhaite dérober un objet magique pour affronter une terrible Mage rouge et récupérer la fille de leur "leader", Edgin. Si on résume ici dans les grandes lignes l'intrigue du film, c'est parce que l'intérêt est ailleurs. Dans le ton, l'humour, le rythme et l'action généreuse qui en font un divertissement extrêmement efficace (voir notre critique).

Hugh Grant impressionne par son français

L'équipe de Donjons & Dragons était présente le mercredi 22 mars au Grand Rex pour une avant-première. Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith et Sophia Lillis ont pris le temps de répondre à quelques questions sur la scène. L'occasion aussi pour Hugh Grant d'impressionner l'audience et ses collègues en répondant dans un français parfait. Suffisant pour laisser Chris Pine et Michelle Rodriguez totalement bouche bée. La preuve avec la vidéo ci-dessous :

L'acteur a justifié sa maîtrise de la langue en expliquant qu'il avait désormais une maison en France, qu'il adore Paris et que la France est le seul endroit où il est heureux. Mais après cette parenthèse, Hugh Grant a également évoqué son rôle dans Donjons & Dragons, se disant ravis d'avoir pu jouer un méchant, car cela lui ressemble plus.

Les méchants sont plus faciles pour moi, car c'est moi finalement. Quand j'étais le rôle principal des comédies romantiques, c'était un grand mensonge. (...) Mais maintenant que je suis vieux et laid, c'est beaucoup plus facile.

Une intervention pleine d'humour donc de la part d'Hugh Grant, à l'image justement de Donjons & Dragons. Pour ceux qui n'étaient pas à l'avant-première parisienne, le film est à découvrir dans les salles le 12 avril.