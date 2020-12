Donjons & Dragons : l'adaptation aurait trouvé son acteur principal

Une nouvelle adaptation de "Donjons & Dragons" a été lancée pour enfin donner aux amateurs du jeu de plateau mythique un film à la hauteur. Une star était attendue dans le premier rôle, pour porter le projet. Il semblerait que Chris Pine soit le favori.

Donjons & Dragons : enfin un bon film ?

C'est peu de dire que la tentative signée Courtney Solomon datant de 2000 est ce qu'on appelle un navet. Donjons & Dragons réussissait à rater tout ce qu'il entreprenait, à tel point que l'ensemble provoquait une moquerie bien méritée. Deux autres films ont ensuite vu le jour. On se demande parfois ce qu'il se passe dans la tête des producteurs au vu des résultats. La licence n'a cependant pas trop été écorchée par ces catastrophes filmiques et continue de fédérer des fans à travers le monde. Hasbro le sait et se lance avec la Paramount dans une nouvelle mouture, qui entend bien prouver que le matériau de base peut déboucher sur quelque chose d'intéressant au cinéma. L'heroic fantasy a connu un regain massif de popularité avec la série Game of Thrones, et Donjons & Dragons s'inscrit dans un univers similaire, bien que moins complexe.

Chris McKay aura été attaché au projet un temps, avant de voir Jonathan Goldstein et John Francis Daley prendre la place. Le duo est derrière la sympathique comédie Game Night. Ils se sont aussi chargés de reprendre une première version du script écrite par Michael Gilio. Un début d'équipe s'est constitué, mais il manque encore un casting pour donner vie à tout ça.

Deadline dévoile que Chris Pine est actuellement en discussion pour décrocher le rôle principal. On l'a vu dans Wonder Woman, la relecture par J.J. Abrams de Star Trek ou encore sur Netflix dans Outlaw King : Le Roi hors-la-loi. Assez habitué au cinéma d'action et divertissant, il n'aura aucun mal à tenir sa place si le rôle lui était confié. Il s'apprête peut-être à s'engager dans une aventure qui pourrait l'occuper pendant des années. Si le premier film fonctionne, les producteurs espèrent construire une saga. Avant d'en arriver à ce stade, le tournage de Donjons & Dragons devrait commencer lors de la première partie 2021. Quant à la sortie, aucune date n'est évoquée.