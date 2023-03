Donjons & Dragons : Mylène Farmer dévoile la chanson et le clip du générique du film

C'est Mylène Farmer qui interprète "L'Emprise", la chanson du générique français du film "Donjons & Dragons". Un choix surprenant mais tout à fait légitime lorsque l'on connaît l'amour de la star pour le septième art.

Donjons & Dragons : Mylène Farmer rejoint l'aventure

Après avoir été adapté une première fois en 2000 avec Jeremy Irons, le célèbre jeu de rôle Donjons & Dragons a droit à une nouvelle tentative sur grand écran avec L'Honneur des voleurs. Le film réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley (Game Night) est attendu au cinéma en France le 12 avril prochain.

Porté entre autres par Chris Pine et Michelle Rodriguez, le long-métrage suit le personnage d'Edgin (Chris Pine), un voleur qui s'échappe de prison avec sa comparse Holga (Michelle Rodriguez) dans le but de retrouver sa fille. Mais alors qu'il pensait que son ancien ami Fletcher (Hugh Grant) avait gentiment accepté de veiller sur l'enfant, il découvre que celui-ci s'est en réalité allié à une terrible Mage rouge. Le duo n'a alors d'autre choix que de battre en retrait et de former une nouvelle équipe pour récupérer un objet magique qui leur permettra de combattre ce mal.

Donjons & Dragons : l'honneur des voleurs © Paramount Pictures

À moins de trois semaines de sa sortie dans les salles obscures, Paramount Pictures a dévoilé la chanson du générique français. Et elle est interprétée par la grande Mylène Farmer. Il ne s'agit pas d'un morceau original, mais du titre L'Emprise présent sur son dernier album du même nom sorti en novembre dernier. Le clip, qui alterne images de la star et illustrations du film a été mis en scène par son collaborateur de longue date, François Hanss :

Mylène Farmer et le cinéma : une histoire qui dure

Le choix d'associer Mylène Farmer au générique du film Donjons & Dragons peut surprendre, mais fait pourtant sens lorsque l'on connaît la carrière de l'artiste française. En effet, cette dernière, en plus d'être une cinéphile pointue, a toujours accordé une grande place au cinéma. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si elle avait rejoint le jury du Festival de Cannes en 2021.

En plus d'avoir toujours imaginé des clips très cinématographiques, on a également pu la voir jouer dans plusieurs films, notamment dans Ghostland de Pascal Laugier sorti en 2018.