Donjons & Dragons : une première bande-annonce pour la nouvelle adaptation

Prévu pour mars 2023, "Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs" se dévoile déjà à l'occasion de la Comic-Con de San Diego avec une première bande-annonce.

Donjons & Dragons : nouvelle tentative

C'est dans les années 1970 que la jeune génération découvrait l'un des tout premiers jeux de rôle sur table : Donjons et Dragons. Se déroulant dans un univers de fantasy, le jeu permet aux participants de créer eux-mêmes leur propre histoire et d'incarner différents types de personnages en suivant leurs propres règles décidées au préalable. Alors que les parties se déroulent avec des dés, de quoi écrire et beaucoup d'imagination, Courtney Solomon y a vu la possibilité d'en tirer une œuvre filmique. Dix ans après avoir acquis les droits d'adaptation, il réalise ainsi le premier film Donjons & Dragons en 2000.

Un long-métrage peu recommandable et qui ne marche pas particulièrement au box-office, mais qui a tout de même eu droit à deux suites en 2005 et 2012. Voyant que la popularité de la fantasy est élevée aujourd'hui (Game of Throne, The Witcher, l'utilisation du jeu de rôle dans Stranger Things), Hollywood retente le coût avec Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs.

Une bande-annonce dévoilée

Réalisé par John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein, le projet est né d'une association entre Hasbro et Paramount (initialement avec Warner Bros). Pour s'assurer d'attirer un large public, la production est allée chercher un casting solide.

On retrouvera ainsi les sérieux Chris Pine et Michelle Rodriguez, ainsi que Justice Smith, Regé-Jean Page, et Sophia Lillis, qui formeront un groupe de voleurs ayant dérobé ce qu'il ne fallait pas à la mauvaise personne. Un maléfice a été libéré et ils vont devoir régler le problème.

Paramount a donc dévoilé la première bande-annonce (en une d'article). Des images offertes à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, qui se déroule du 21 au 24 juillet. On découvre ainsi un ton plutôt comique qui va bien pour une aventure fantastique qui s'annonce énergique et rythmée.

Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs sortira dans les salles le 1er mars 2023.