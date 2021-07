Donjons et Dragons : Hugh Grant se dévoile en costume

Des photographies du tournage de « Donjons et Dragons » révèlent les premiers aperçus de Hugh Grant en tant que méchant Forge Fletcher. Pour rappel, cette adaptation est dirigée par Jonathan Goldstein et John Francis Daley.

Donjons & Dragons : une licence culte

Après une longue bataille juridique, les droits d’exploitation de la prochaine adaptation de Donjons & Dragons ont atterri chez Paramount Pictures. En 2019, Jonathan Goldstein et John Francis Daley, les metteurs en scène de Game Night, ont été choisis pour diriger cette nouvelle adaptation. Le film a fait parler de lui quand Chris Pine et Michelle Rodriguez ont rejoint le casting. Une distribution également composée de Hugh Grant dans la peau du méchant Forge Fletcher.

Donjons et Dragon ©Warner Bros Pictures

Initialement, Donjons & Dragons est l’un des tout premiers jeux de rôle sur table de genre médiéval. Ce jeu, devenu emblématique, a été créé en 1970 par les américains Gary Gygax et Dave Arneson. Face au succès grandissant du jeu, pas moins de dix éditions différentes ont vu le jour au cours du temps. Puis, forcément, Donjons & Dragons a été dérivé sous différentes formes. Des romans ont vu le jour dans les années 1990, des jeux de société dérivés sont sortis, et surtout, trois adaptations cinématographiques ont déjà été produites. En 2000, Courtney Solomon met en scène Donjons et Dragons. Puis en 2005 et 2012, Gerry Lively s’occupe de deux suites. Mais ces trois longs-métrages sont légèrement tombés aux oubliettes, ce qui pousse la Paramount à produire une nouvelle version.

Des photographies inédites du tournage

Actuellement, le tournage de ce nouveau Donjons & Dragons a lieu en Irlande du Nord. Chris Pine et Michelle Rodriguez ont déjà été aperçus sur le plateau. Maintenant, les fans peuvent découvrir le tout premier visuel de Hugh Grant dans la peau du grand antagoniste. Le Daily Mail a repéré le comédien anglais sur le set, vêtu d’un long manteau beige et d’une écharpe bleue (3ème photo).

L’équipe technique promet en tout cas que cette nouvelle version de Donjons & Dragons sera très fidèle au matériau source. Regé-Jean Page, membre du casting, a même déclaré, il y a peu, que le film sera un « énorme soupir de soulagement pour les fans de Donjons & Dragons du monde entier ». En même temps, comme souvent avec les adaptations de ce type, le film est attendu au tournant par une horde de fans puristes et spécialistes de la question. Rendez-vous le 1er mars 2023 pour voir le résultat.