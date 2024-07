Dispo sur Netflix : noté 4/5 par les spectateurs, ce film de mafieux avec Johnny Depp est culte

Dans les années 1990, Johnny Depp s'essaye à tout et prend même la suite des légendes Robert De Niro et Al Pacino en devenant, le temps d'un film, l'interprète d'un "mafieux" pas comme les autres... "Donnie Brasco", excellent film de mafia adapté d'une histoire vraie, est à (re)voir sur Netflix.

Quand Johnny Depp balance Al Pacino

En 1997, Johnny Depp est une star et s'est déjà distingué dans des collaborations avec des cinéastes reconnus comme Tim Burton (Edward aux mains d'argent, Ed Wood), Jim Jarmusch (Dead Man) ou encore Emir Kusturica (Arizona Dream). En 1998 et 1999, il tiendra le rôle principal de Las Vegas Parano de Terry Gilliam, puis celui de La Neuvième porte de Roman Polanski et de Sleepy Hollow de Tim Burton. Mais cette année 1997, en plus de réaliser son premier long-métrage The Brave, il compose un duo inoubliable avec la légende Al Pacino dans le film de mafia Donnie Brasco.

1978, New York. Sous le nom de Donnie Brasco, un agent du FBI infiltre le clan des Bonanno. Mais pour devenir une taupe insoupçonnable, il a rompu tous liens personnels. Obligé de composer sans relâche, il adopte peu à peu et malgré lui les manières et la mentalité de son nouveau milieu.

Un film ambitieux et un casting formidable

Succès critique et commercial lors de sa sortie, Donnie Brasco de Mike Newell est à saluer pour son audace. En effet, dans une décennie où sont déjà sortis avec succès Les Affranchis, L'Impasse, Casino, Heat ou encore Pulp Fiction, le cinéma de "gangsters" est à son apogée et le niveau est très élevé.

Avec une approche classique, Mike Newell réussit néanmoins son pari. Il sait que la sobriété va bien à ce genre de récit policier, d'autant plus au moment de réaliser un film adapté d'une histoire vraie, et que donc ce sera aux "gueules" du casting d'apporter de la folie, du charisme, et de l'émotion à cette histoire d'agent undercover, de règlements de comptes et de paranoïa constante.

Donnie Brasco ©BAC Films

On retient ainsi la performance toute en virilité et violence de Michael Madsen, celle naïve et touchante d'Al Pacino, et celle dramatiquement très aboutie de Johnny Depp. Dans une manoeuvre "méta" subtile, il donne la réplique à une légende du cinéma, Al Pacino, son personnage se montrant le plus séduisant et convaincant possible envers celui d'Al Pacino, pour finalement l'éliminer... Histoire de personnages, mais aussi histoire d'un jeune acteur très doué venu revendiquer la première place dans un genre de cinéma aussi populaire que prestigieux.

Porté par son casting, Donnie Brasco ravit le public notamment français qui lui accorde la note de 4/5 sur Allociné.

Donnie Brasco raconte une histoire vraie

Le scénario de Donnie Brasco est basé sur le livre Donnie Brasco : My Undercover Life in the Mafia, paru en 1988. Il s'agit du récit autobiographique de l'agent du FBI Joseph D. Pistone, qui a infiltré entre 1976 et 1981 sous le nom de "Donnie Brasco" le clan Bonanno, grande famille mafieuse new-yorkaise. Durant sa mission d'infiltration, il se rapproche tout particulièrement de Benjamin "Lefty" Ruggiero, incarné dans le film par Al Pacino.

Avec des libertés, Donnie Brasco raconte donc l'histoire vraie de Joseph D. Pistone et sa relation avec "Lefty". Le travail d'adaptation du scénariste Paul Attanasio est salué par une nomination à l'Oscar du Meilleur scénario adapté en 2024.