Donnie Darko : le réalisateur aurait déjà travaillé sur une suite

Sorti en 2002, « Donnie Darko » est considéré comme un petit chef-d’œuvre du septième art. Réalisé par Richard Kelly, le film a également révélé Jake Gyllenhaal aux yeux du monde. Actuellement, le cinéaste a des idées pour une suite.

Donnie Darko : un classique indémodable

Richard Kelly est un cinéaste peu productif. Après deux courts-métrages, il réalise en 2001 Donnie Darko, le chef-d’œuvre de sa carrière. Par la suite, il ne reviendra qu’à deux reprises derrière la caméra. En 2006 pour Southland Tales et en 2009 pour The Box. Porté par Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore et Patrick Swayze, Donnie Darko a gagné son statut de film iconique a postériori. Au moment de sa sortie, le long-métrage a fait un énorme flop financier avec seulement 6,9 millions de dollars de recettes pour un budget de 6 millions. Pourtant, au fil du temps, le film a gagné le cœur des fans, et demeure aujourd’hui une référence incontestable.

Bientôt une suite ?

Richard Kelly ne serait pas contre revenir avec un nouveau Donnie Darko. Les rumeurs d’une éventuelle suite ne font que grandir chaque année, et le cinéaste vient de remettre de l’huile sur le feu. Richard Kelly a récemment affirmé qu’il s’était beaucoup investi pour donner vie à un nouvel opus, pour le moment sans succès. Et ce serait une bonne occasion d’enterrer S. Darko, la suite mise en scène par Chris Fisher en 2009. Lors d’une interview avec ComingSoon, le cinéaste a déclaré ceci à propos de cet éventuel nouveau film :

Je n'ai probablement pas le droit de dire plus que le travail déjà accompli. J'espère que nous pourrons explorer ce monde d'une manière plus grande et passionnante. Mais nous verrons ce qu'il se passera. Mais il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail a été fait.

Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) - Donnie Darko ©Pandora Film

Ce qui limite le cinéaste, c'est le manque de budget que lui accordent les studios. Comme en témoigne ses précédents projets, Richard Kelly manque de financement. Et il ne veut certainement pas se lancer dans une suite de Donnie Darko sans la production qui suit derrière. De plus, la mauvaise réception critique de S. Darko a probablement rendu encore plus fébriles les studios quant à un nouveau film. Pourtant, un nouveau film Donnie Darko par Richard Kelly aurait sans doute une solide base de fans pour soutenir un tel projet. Déjà, en 2007, le cinéaste déclarait à HMV :

Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de plus ambitieux à faire avec cet univers. C'est cher et je pense qu'il faut du temps pour y arriver. Je veux m'assurer que nous avons le budget pour lui rendre justice et ne rien compromettre. Une autre histoire dans cet univers a besoin de ressources et nous devons les avoir pour mettre ça en place.

Tous les espoirs ne sont donc pas encore perdus…