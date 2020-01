Don’t Breathe 2 : la suite a trouvé son réalisateur

Vous avez aimé ? Partagez :

La petite bombe horrifique qu’était « Don’t Breathe » aura bien une suite. Si Fede Alvarez ne la réalisera pas, un autre réalisateur a accepté de s’en charger. Le scénario, déjà prêt, va nous rappeler de bons souvenirs avec le retour d’un personnage très important du premier film.

Fede Alvarez s’est d’abord fait connaître avec le reboot Evil Dead, relecture plus sérieuse de la licence créée par Sam Raimi. Ce dernier était d’ailleurs très heureux d’accompagner son poulain, avec sa boîte de production, sur ce film. Les deux hommes ont remis le couvert avec Don’t Breathe, une inattendue déflagration qui a fait un bien fou. L’exemple même du film d’horreur un peu sorti de nulle part qui fait des grandes choses avec, surtout, de l’inventivité. Pour rappel, le scénario suivait trois petites frappes qui entreprenaient de cambrioler la maison d’un ancien soldat aveugle pour lui dérober une somme d’argent conséquente. Mais, alors qu’ils pensaient que cette petite excursion chez un grand-père allait être une partie de plaisir, ils vont vivre l’enfer une fois entre les murs de la maison. Avec une mise en scène rondement pensée et un montage au cordeau, Alvarez faisait des merveilles. Jusqu’a sa fin pessimiste, on restait totalement en apnée.

Un réalisateur pour Don’t Breathe 2

Un second opus a ensuite été annoncé, sans que le réalisateur ne confirme qu’il allait s’en charger. La presse américaine, dont The Hollywood Reporter, annonce que le film a été confié à Rodo Sayagues, qui n’est autre qu’un proche collaborateur d’Alvarez et le co-scénariste du premier volet – ils viennent également d’écrire ensemble cette suite. Le garçon signera ses débuts derrière la caméra. Si rien n’a encore fuité sur le scénario, Sam Raimi confiait l’année dernière qu’il n’avait jamais vu une idée aussi brillante pour une suite. Assez pour nous mettre comme il se doit l’eau à la bouche.

Tout le challenge est de réitérer l’exploit sans recopier le schéma du premier. Stephen Lang sera de retour en grand méchant dans le rôle de l’Homme Aveugle. L’acteur, qui se fait trop rare sur nos écrans, était vraiment excellent dans la peau de cette menace en débardeur blanc. Les éléments importants qui font la particularité de Don’t Breathe étant connus, il faudra trouver de nouvelles idées pour continuer dans cet univers en continuant de nous surprendre.

La production de Don’t Breathe 2 débutera en avril prochain, sans qu’aucune date de sortie ne soit encore évoquée.