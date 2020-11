Don't Breathe 2 : le personnage de Stephen Lang sera totalement différent

Le comédien Stephen Lang, star du premier « Don't Breathe », donne des nouvelles de la suite. Il promet notamment que son personnage sera totalement différent dans ce deuxième épisode réalisé par Rodolfo Sayagues.

Don't Breathe : un classique instantané

Réalisé en 2016 par Fede Alvarez, aujourd'hui disponible sur Netflix, Don't Breathe s'est avéré être une petite pépite du cinéma horrifique moderne. Porté notamment par Stephen Lang, le long-métrage raconte comment un groupe de trois adolescents braque des maisons abandonnées. Mais leurs cambriolages ne leur rapportent pas assez. Le trio entend parler de la maison d'un aveugle solitaire qui garderait une petite fortune chez lui. Ils décident donc de s'en prendre à cet handicapé, qui va s'avérer être un homme dangereux aux ressources inattendues.

© Sony Pictures

Don't Breathe a reçu des critiques presses largement positives, et les spectateurs ont également beaucoup apprécié le film. Produit par Sony, Don't Breathe a rapporté plus de 157 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget avoisinant les 10 millions. Sacrée performance qui entraîne évidemment la production d'une suite. Pour autant, Fede Alvarez abandonne sa casquette de réalisateur et se contentera de produire ce deuxième opus, qui sera réalisé par Rodolfo Sayagues. Ce dernier, qui n'a pas encore mis en scène de film, est le scénariste attitré de Fede Alvarez. C'est lui qui a écrit le remake d'Evil Dead, le premier Don't Breathe et le premier court-métrage du cinéaste : Ataque de panico.

Le personnage de Stephen Lang sera bien différent

On ne sait pas encore grand chose de cette suite, si ce n'est que Stephen Lang reprendra son rôle de l'aveugle. Il y a quelques temps, le comédien louait la qualité du scénario de Rodolfo Sayagues, assurant que ce dernier proposait quelque chose de totalement inédit, sans pour autant en dire plus. Aujourd'hui, l'acteur vient donner de plus amples détails sur l'intrigue à venir.

Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter, Stephen Lang a donné quelques détails de l'intrigue, qui sera totalement différente du premier film :

Je n'ai jamais quitté une scène en ayant le sentiment que tout n'avait pas été correctement utilisé. Nous nous sommes efforcés de tirer tout ce que nous pouvions du scénario. Il a une très grande parenté avec le premier film. Mais à bien des égards, c'est vraiment un truc différent et personnel.

© Sony Pictures

Dans Don't Breathe 2, l'aveugle se cache depuis des années dans une cabane isolée. Il a profité de cet exil pour accueillir et élever une jeune fille orpheline. Leur existence tranquille est brisée quand un groupe de ravisseurs enlève sa fille adoptive, forçant l'aveugle à quitter son refuge pour la sauver. Un synopsis totalement différent du premier film. Alors que devant la caméra de Fede Alvarez, Stephen Lang incarnait un antagoniste puissant, bourreau de trois jeunes adolescents, il semble que la suite lui offre un tout autre portrait. Stephen Lang devrait ici camper un héros, un sauveur, mais également une victime, cherchant à sauver sa fille adoptive. Difficile de savoir si ce film sera un prequel pour expliquer comment le personnage est devenu fou, ou s'il s'agira d'une suite qui mettra en scène la rédemption du protagoniste. Dans tous les cas, cette production est assez intrigante. Sortie prévue 25 août 2021.