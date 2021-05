Don't Breathe 2 : première image de la suite tant attendue

La petite bombe "Don't Breathe" va obtenir une suite, dont la sortie est prévue cet été dans les salles. Une toute première image officielle vient d'être dévoilée, avec un Stephen Lang de retour dans la peau de ce personnage aveugle qu'il ne faut pas sous-estimer.

La bombe Don't Breathe

Don't Breathe n'a pas tardé à se faire remarquer par les amateurs de cinéma de genre lors de sa sortie en 2016. L'Uruguayen Fede Alvarez s'était précédemment présenté au public avec le remake d'Evil Dead. Son second essai est un petit coup de maître. Un film d'horreur intense, malin et diablement bien exécuté. Avec un postulat très simple, le réalisateur soutenu par Sam Raimi fait des merveilles. Le scénario suit un trio de cambrioleurs de Detroit qui décide de piller la maison d'un aveugle vivant seul. Il se dit que l'homme aurait chez lui une belle somme d'argent. Sur le papier, le coup s'annonce simple, l'handicap de la victime l'empêchant de riposter. Or, une fois le cambriolage lancé, les trois jeunes vont se rendre compte qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux.

Stephen Lang va sévir dans la suite

Le rôle du méchant était confié à Stephen Lang. Vous avez adoré le détester ? Tant mieux, parce qu'il reviendra dans un second opus. Après le succès commercial (157 millions de dollars pour un budget inférieur à 10 millions) et critique, un second épisode a été officialisé. Rodolfo Sayagues, proche collaborateur de Fede Alvarez, va faire ses débuts derrière la caméra. Cette fois, l'Aveugle incarné par Stephen Lang va devenir le héros. Là où le premier film jouait avec une certaine ambiguïté en le positionnant comme la menace principale alors qu'il ne faisait que se défendre, la suite privilégiera une autre approche.

Le scénario se déroulera après les événements du premier volet, alors que l'Aveugle a choisi de s'exiler dans une cabane isolée, à l'écart du monde urbain. C'est là qu'il a pris sous son aile une orpheline traumatisée par un incendie. Lorsqu'un groupe de criminels s'en prend à elle et la kidnappe, l'Aveugle n'a pas d'autre choix que de partir à sa recherche pour la sauver.

On a hâte de voir comment il va mener la vie dure à ses opposants, en dépit de son absence de vue. Don't Breathe 2 est prévu dans nos salles le 25 août prochain. En attendant une bande-annonce, il faut se contenter de la toute première image officielle du film. C'est tout logiquement Stephen Lang qui s'affiche dessus, marteau à la main, prêt à en découdre :