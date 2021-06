Don't Breathe 2 : une première bande-annonce tendue

Le vétéran de guerre aveugle incarné par Stephen Lang revient dans "Don't Breathe 2", la suite du petit carton d'il y a 5 ans. Malgré son handicap, il va se montrer encore une fois redoutable et difficile à vaincre. Découvrez la première bande-annonce du film attendu en août sur les écrans.

Don't Breathe : une série B imparable

Sorti en 2016, le modeste mais dément Don't Breathe a fait l'effet d'une bombe. Le réalisateur Fede Alvarez, petit protégé de Sam Raimi, est devenu l'une des têtes à suivre dans le cinéma de genre. Ce second long-métrage passait après son remake d'Evil Dead et confirmait que le bonhomme avait du talent à revendre. Don't Breathe se reposait sur un postulat diablement efficace : des cambrioleurs de Detroit s'introduisent dans la maison d'un vieil homme aveugle mais se rendent compte que celui-ci est plus dangereux qu'ils ne le pensaient. Une série B très efficace, servie par une mise en scène à la hauteur et un sens du suspense redoutable.

L'Aveugle reprend du service

Dans Don't Breathe 2, Stephen Lang reprendra le rôle de l'aveugle Norman Nordstrom et deviendra le personnage principal. Sa position état ambiguë pour le spectateur dans le premier film, car il était à la fois victime et bourreau. Pas de Fede Alvarez de retour derrière la caméra cette fois, c'est le néo-réalisateur Rodolfo Sayagues qui a été choisi. Cette suite va se dérouler huit ans après le premier film et présentera Norman dans sa nouvelle vie. Il fera la rencontre d'une jeune fille, Phoenix (Madelyn Grace), qu'il va prendre sous son aile. Quand cette dernière va être attaquée chez elle par de dangereux hommes, Norman va tout faire pour la sauver.

Don't Breathe 2 ©Sony Pictures Releasing

Attendu le 25 août prochain dans nos salles, Don't Breathe 2 se révèle dans une toute première bande-annonce. Sans surprise, c'est brutal, tendu et Stephen Lang a encore l'air impérial dans son rôle. Le film va continuer de jouer avec l'obscurité et on aperçoit déjà quelques techniques employées par le personnage principal pour venir à bout de ses opposants. Cette suite s'annonce dans la droite lignée du film original, avec une mise en scène léchée par moments - on pense à ce très beau passage où Norman est allongé dans l'eau. À voir si Don't Breathe 2 surpassera le score au box-office de son prédécesseur (157.8 millions de dollars).