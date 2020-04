Don't go in the water : un film d'horreur aquatique en préparation chez Universal

Le cinéma d'horreur peut revêtir différentes formes mais l'option aquatique n'est que rarement employée. Universal veut s'y essayer avec "Don't go in the water", un projet mystérieux avec à sa tête l'un des réalisateurs de l'excellente série "Watchmen" diffusée l'an dernier.

L'année 2020 s'est ouverte avec une drôle de proposition : Underwater. Développé par la Fox et récupéré par Disney suite au rachat, le film alignait un casting séduisant (Kristen Stewart et Vincent Cassel étaient notamment de la partie) pour un postulat de base qui sentait bon le cinéma des années 80/90. Tous les amateurs de bisseries old-school connaissent des titres comme M. A. L. : Mutant Aquatique en Liberté ou Un Cri dans l'océan. Le cinéma fantastique/horrifique à base de bestioles aquatiques est tellement rare sur les écrans qu'on surveille avec une attention particulière dès qu'un projet dans le genre montre le bout de son nez. Après Underwater donc, on apprend qu'Universal travaille sur un film nommé Don't go in the water. Pas besoin de grandes notions en anglais pour comprendre ce que ce titre veut dire.

Don't go in the water si vous tenez à votre vie

Variety rapporte l'existence de ce projet mais ne peut pas en dire trop sur le sujet, parce que tout est secrètement gardé à l'abri des regards indiscrets. Le peu que le média américain peut avancer est qu'il s'agit d'un "film de monstre plein de suspense". Rien que ça suffit pour nous donner un peu de baume au coeur. Si ce Don't go in the water pouvait être une série B agréable, généreuse et pas trop idiote, on signe sur le champ.

À défaut de savoir ce que contiendra le film, on peut vous annoncer que c'est Stephen Williams qui a été pris pour la mise en scène. On l'a vu en action sur la monumentale série Watchmen d'HBO. Il a signé deux épisodes, le troisième et le sixième. Ce dernier n'a pu que marquer les téléspectateurs, en suivant Angela dans un trip dans le passé. S'il se montre aussi fort visuellement sur Don't go in the water, on risque de prendre un plaisir monstre. Shawn Levy (Stranger Things) est à la production, quand Peter Gaffney est en charge du scénario. On attend plus d'informations dans les semaines à venir sur ce projet qui sort un peu de nulle part.