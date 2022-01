Don't Look Up : la comédie apocalyptique bat des records sur Netflix

Disponible depuis le 24 décembre 2021 sur la célèbre plateforme au logo rouge, "Don't Look Up" d'Adam McKay rencontre un grand succès et s'installe déjà sur le podium des films originaux Netflix les plus vus. Une performance établie en un temps record.

Don't Look Up : la fin du monde est un succès

Après The Big Short et Vice, c'est du côté de Netflix que le réalisateur Adam McKay s'est tourné pour raconter sa nouvelle histoire. L'histoire d'une comète qui fonce vers la terre et de deux astronomes, interprétés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui tentent d'avertir les autorités et les populations du danger imminent de l'extinction de l'espèce humaine. À la fois drôle et inquiétant, Don't Look Up propose une fable de fin du monde portée par un casting royal pour servir une analogie pertinente avec la crise climatique actuelle. Sur le papier, Don't Look Up avait tout pour réussir, et Adam McKay a de toute évidence réussi son pari puisque son film est devenu en à peine deux semaines un des plus grands succès de Netflix.

Don't Look Up ©Netflix

Puisqu'à la différence des cinémas traditionnels Netflix ne fournit pas le nombre précis de spectateurs, aussi se garde bien de dire combien de visionnages sont effectués en intégralité, et encore change régulièrement d'échelle de mesure, ses rapports d'audience ont toujours été accueillis avec scepticisme. Pour se montrer un peu plus transparente, la plateforme a lancé mi-novembre le site Top10.Netflix.com, qui affiche les performances hebdomadaires de ses programmes les plus populaires. Un outil utile qui permet aujourd'hui de faire les premiers comptes concernant Don't Look Up.

Une semaine record et une courbe qui monte

Tout d'abord, en onze jours, Don't Look Up s'est hissé à la troisième place des longs-métrages originaux les plus vus, derrière la comédie d'action Red Notice et le thriller fantastique Bird Box, avec 263 millions d'heures visionnées. Une performance éclatante, d'autant plus que celle-ci s'est faite en un temps record. En effet, sur ses trois premiers jours, le film a totalisé 111 millions d'heures visionnées, avant d'en ajouter 152 millions supplémentaires entre le 27 décembre et le 2 janvier.

Précisons que cette deuxième semaine est logiquement supérieure à la première, puisqu'étant sorti le vendredi 24, la première semaine de Don't Look Up n'a porté que sur trois jours. Un démarrage en trombe donc, suivi par un record puisque ces 152 millions d'heures visionnées en une semaine constituent la plus grande performance pour un film original Netflix. Cerise sur le gâteau, la courbe est ascendante entre les deux semaines, ce qui est le signe que d'autres records devraient être battus...

Pour la comparaison, Red Notice avait mieux fait sur ses trois premiers jours, avec presque 149 millions d'heures visionnées. Mais le film avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds a ensuite ralenti pour faire une deuxième semaine à "seulement" 129 millions d'heures. Si ce rythme-là est conservé, il n'est sans doute plus question que de quelques semaines avant que Don't Look Up devienne le plus grand succès de l'histoire de Netflix pour un long-métrage...