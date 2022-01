Don't Look Up : le film sur la fin du monde devient le 2e plus grand succès de Netflix

Sorti le 24 décembre 2021, "Don't Look Up" n'en finit pas de faire parler de lui. Emmené par un Leonardo DiCaprio brillant, le film d'Adam McKay est devenu en 17 jours le deuxième plus grand succès de Netflix pour un long-métrage, derrière le carton "Red Notice". Et cet ordre pourrait bien rapidement changer.

Don't Look Up : vers l'infini des chiffres et au-delà

La comédie d'action Red Notice peut commencer à se faire du souci. Pour l'heure plus grand succès de Netflix avec 364 millions d'heures visionnées dans ses 28 premiers jours, le film avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot voit en effet Don't Look Up se rapprocher à très grande vitesse. C'est la mesure qu'a choisie Netflix pour constituer son classement, considérant que c'est dans cette période de temps que la très vaste majorité des visionnages prend place. Et alors que le film d'Adam McKay n'a pas encore atteint ces 28 jours de diffusion, il en est déjà à 321,5 millions d'heures vues. Il a ainsi d'ores et déjà largement dépassé Bird Box et ses 282 millions d'heures, titulaire jusque-là de la deuxième place.

Top 10 Netflix

Un film qui a tout pour être couronné

La satire sur la fin du monde est-elle un film supérieur en qualité à Red Notice ? Très certainement, puisqu'il oppose à la comédie d'action, qui repose essentiellement sur l'ultra-popularité de ses trois stars, une critique riche et cohérente du rapport à l'information et de la collusion des pouvoirs qui font l'opinion. Si le casting de Don't Look Up est particulièrement brillant (Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, etc.), il se met lui au service du scénario. Ce qui est donc à l'inverse de Red Notice, où le scénario ne se soucie aucunement de ses incohérences tant que ses stars font le show.

Don't Look Up ©Netflix

Cette qualité cinématographique n'a sans doute pas échappé à l'audience de Netflix. Celle-ci a en effet ajouté dans la semaine du 2 au 9 janvier 58,2 millions d'heures. Avec son discours très actuel et son spectacle souvent impressionnant, et surtout encore une dizaine jours pour engranger de nouveaux visionnages, Don't Look Up est donc en bonne position pour dépasser très prochainement Red Notice.