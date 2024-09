Un concept terrifiant ! Ce thriller Netflix produit par Sam Raimi va faire un carton

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Don't Move", un prochain thriller qui promet d'être terriblement angoissant. Dedans, une femme a 20 minutes pour échapper à un tueur avant d'être paralysée...

Don't Move, un concept tétanisant

Un bon concept au cinéma peut parfois faire la différence et donner une sensation de renouveau. Une phrase peut ainsi suffire à intriguer. Par exemple, "un homme décroche un téléphone dans la rue et est menacé par un sniper qui va le faire chanter" (Phone Game). Ou encore "un homme se réveille dans un cercueil avec uniquement un briquet et un téléphone portable" (Buried). On pourrait de la même manière résumer Don't Move, un prochain thriller dont la bande-annonce a été dévoilée par Netflix (vidéo en une d'article). De ce qu'on peut comprendre de la vidéo promotionnelle, le concept sera ici : "une femme (Kelsey Asbille) a moins de 20 minutes pour échapper à un tueur en série, après quoi son corps sera entièrement paralysé".

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Pour aller plus loin dans le récit, on découvre que cette femme a reçu un calmant, administré par le tueur. Celui-ci ne voulant pas simplement éliminer sa victime, il met en place cette situation morbide où la jeune femme, perdue au milieu de la forêt, doit tout faire pour s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Seulement plus le temps passe, et plus elle perdra l'usage de son corps. D'abord de ses mains, puis, au bout de 10 minutes, elle commencera à avoir des fourmis dans les jambes et ne pourra bientôt plus marcher. À la fin, elle ne pourra même plus parler.

Une production Netflix et Sam Raimi

L'idée de Don't Move apparaît assez géniale. On imagine que le pitch des réalisateurs Adam Schindler et Brian Netto a suffi pour convaincre Sam Raimi de participer en tant que producteur. Devant cette bande-annonce, on se demande naturellement comment le film tiendra sur environ 1h30. Quels rebondissements permettront de repousser ce qui semble inévitable, à savoir l'immobilisation totale de la victime ? S'il faudra attendre de voir le film pour juger de sa qualité, ce concept promet en tout cas de tenir en haleine les abonnés de Netflix. Nul doute que le long-métrage parviendra à attirer du monde. Et on ne serait pas surpris qu'il fasse un carton dans le monde au moment de sa mise en ligne, le 25 octobre prochain.