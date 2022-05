Don't Worry Darling : Florence Pugh et Harry Styles au coeur d'un inquiétant projet dans le trailer

Florence Pugh et Harry Styles forment un couple qui s'aime passionnément dans "Don't Worry Darling". Mais leur relation va être perturbée par un mystérieux projet auquel ils participent, comme le révèle la bande-annonce du thriller réalisé par Olivia Wilde.

Don't Worry Darling : un casting cinq étoiles

Après Booksmart, plusieurs clips et le court-métrage Wake Up, Olivia Wilde repasse à la réalisation avec Don't Worry Darling. Un thriller qui se dévoile à travers une première bande-annonce scindée en deux parties. La première présente une communauté qui semble vivre en harmonie et en autarcie sous le soleil californien, dans les années 50.

Dans ce paysage idyllique où tout est parfaitement réglé, les femmes sont au service de leur mari. Comme l'explique l'énigmatique personnage incarné par Chris Pine, ces épouses ont le devoir de "tenir" leur maison, de concocter "de bons petits plats" et surtout d'être "discrètes". Une ambiance rétrograde qui intrigue et se mêle à un érotisme et une oisiveté de façade.

Don't Worry Darling ©Warner Bros.

Les visages connus se croisent dans ces paysages idylliques mais particulièrement inquiétants. Florence Pugh incarne l'héroïne tandis qu'Harry Styles prête ses traits à son époux. Olivia Wilde, Gemma Chan, Nick Kroll, KiKi Layne, Timothy Simons et Douglas Smith complètent la distribution.

Un nouveau piège infernal pour Florence Pugh

Peu à peu, la bande-annonce révèle l'aspect particulièrement tordu et effrayant du mystérieux projet Victory, auquel participent les personnages afin de "changer le monde". Celui joué par Florence Pugh va apparemment l'apprendre à ses dépens. Trois ans après Midsommar, la comédienne se retrouve de nouveau au centre d'une machination infernale.

Alice (Florence Pugh) - Don't Worry Darling ©Warner Bros.

Sur ces images, elle tente notamment d'échapper à des hommes en rouge et finit par littéralement étouffer dans son lotissement pavillonnaire bien moins tranquille qu'il n'y paraît. Un univers et un sentiment d'aliénation qui évoquent ceux de Vivarium et Under the Silver Lake, avec une pointe de cinéma paranoïaque façon À cause d'un assassinat et de drame conjugal comme Les Noces rebelles. Don't Worry Darline est à découvrir dans les salles françaises à partir du 28 septembre 2022.