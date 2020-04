Don’t Worry Darling : un casting de haute volée pour le prochain thriller d’Olivia Wilde

Pour seulement sa deuxième réalisation, Olivia Wilde sera probablement attendue au tournant au vu du casting du film. Pour le thriller "Don't Worry Darling", dans lequel elle jouera également, elle dirigera un trio d'acteurs très attractif.

Après avoir récemment fait ses débuts à la réalisation en signant Booksmart, Olivia Wilde repassera prochainement derrière la caméra. Elle mettra cette fois en boîte un thriller intitulé Don’t Worry Darling. Et elle sera entourée d’un casting de choix pour l’occasion. Don’t Worry Darling sera un thriller psychologique située dans une communauté utopienne isolée du désert californien dans les années 1950. Il sera centré sur une femme au foyer qui découvre soudain une vérité dérangeante sur sa vie en apparence parfaite.

Olivia Wilde a été plébiscitée pour ses débuts derrière la caméra. Sa comédie Booksmart a été bien reçue par la critique, et a obtenu un bon score d’audience pour un film au budget modeste. Elle lui a valu le prix de meilleur premier film aux Independent Spirit Awards. En plus de réaliser le film, Olivia Wilde y tiendra un rôle, et le produira. Elle donnera la réplique à des acteurs réputés.

Olivia Wilde bien entourée dans Don’t Worry Darling

Un trio très attrayant vient de signer pour apparaître face à la réalisatrice. Florence Pugh, Chris Pine et Shia Labeouf joueront ainsi dans le thriller. Florence Pugh est actuellement l’une des actrices montantes. Après avoir fait forte impression pour son interprétation d’Elizabeth de Burgh dans Outlaw King, elle a enchaîné avec une performance majeure dans Midsommar, et la mini-série The Little Drummer Girl. Elle était aussi récemment l’une des têtes d’affiches des Filles du docteur March de Greta Gerwig. On pourra aussi retrouver Florence Pugh avec Scarlett Johansson dans Black Widow.

Chris Pine, qui retrouvera donc la jeune actrice pour l’occasion après Outlaw King, sera bientôt de retour dans la peau de Steve Trevor dans Wonder Woman 1984. Il a aussi récemment terminé le tournage d’un thriller d’action intitulé Violence of Action.

Shia Labeouf a pu être vu l’année dernière dans Honey Boy, dont il a aussi écrit le scénario, et qui lui a aussi valu des critiques très positives. Il était également à l’affiche du film The Peanut Butter Falcon. Il a aussi récemment fini de tourner un nouveau film, Pieces of a Woman, et retrouvera David Ayer pour The Tax Collector.

Quant à Olivia Wilde, outre Don’t Worry Darling, elle réalisera prochainement Perfect, basé sur le parcours de la gymnaste Kerri Strug jusqu’aux JO de 1996.En plus de cela, elle mettra en boîte une nouvelle comédie, dont le titre est encore inconnue.

Ces trois films n’ont pas encore de date de sortie.