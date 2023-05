Dorothée va prêter sa voix à un personnage de Transformers Rise of the Beasts

La célèbre animatrice Dorothée rejoint le casting du doublage français de "Transformers : Rise of the Beasts". Elle prêtera sa voix à un nouveau personnage, l'un des Maximals qui accompagnera Optimus Prime.

Transformers : Rise of the Beasts, le retour des robots géants

Après Transformers: The Last Knight (2017) et Bumblebee (2018), les Autobots seront bientôt de retour avec Transformers : Rise of the Beasts. Pour ce septième film de la saga initiée par Michael Bay, c'est le réalisateur Steven Caple Jr. qui a été chargé de mettre en scène cette nouvelle aventure. On y retrouvera Optimus Prime et son compagnon Bumblebee, ainsi que de nombreux robots inédits.

Transformers : Rise of the Beasts ©Paramount Pictures

Comme on a pu le voir dans les différentes bandes-annonces, le film se déroulera cette fois en 1994, alors que le leader des Autobots s'acclimate à la Terre. Deux humains vont découvrir les traces de deux anciennes factions de Transformers : les Maximals et les Predacons. Les premiers vont s'allier à Optimus pour affronter ces ennemis et empêcher qu'Unicron, une immense planète métallique, ne détruise la Terre.

La voix de Dorothée

Les Transformers "classiques" seront donc accompagnés de robots géants à l'apparence d'animaux. Après les Dinobots de Transformers 5, place donc à un Transfomers gorille, faucon ou encore rhinocéros. L'occasion de faire intervenir de nouvelles voix. Et pour le doublage français, Paramount a opté pour une personnalité qui réveillera certainement la nostalgie de certains : Dorothée.

Celle qui a permis au public français de découvrir les animes japonais dans les années 1990 avec le Club Dorothée, a été engagée pour prêter sa voix à Airazor, l'un des Maximals à l'apparence de faucon. Il s'agit là presque d'un retour aux sources pour l'animatrice, qui avait néanmoins déjà tourné pour le grand écran, notamment chez François Truffaut dans L'Amour en fuite (1979). Plus récemment, elle avait fait un caméo dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon (2018) de Philippe Lacheau.

Avant cette annonce, Paramount avait confirmé les voix de Mister V pour Mirage, de Patrick Messe pour Optimus Prime, et celle de Michel Vigné pour Optimus Primal. Transformers : Rise of the Beasts sera à découvrir dans les salles le 7 juin.