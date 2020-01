Downhill : découvrez le trailer du remake de Snow Therapy avec Will Ferrell

Dans « Downhill », une avalanche ébranle les certitudes de Will Ferrell et Julia-Louis Dreyfus sur la solidité de leur couple. Alors que tout semblait aller pour le mieux dans leur vie, cet événement va tout remettre en question.

Pour leur deuxième réalisation, le duo Nat Faxon–Jim Rash, oscarisé en 2012 pour leur scénario de The Descendants, s’intéresse dans Downhill à une famille américaine forcée de se remettre en question après avoir échappé de peu à une avalanche. Le film n’a pas encore de date de sortie en France.

Le remake du film Suédois Snow Therapy a été présenté au festival du film de Sundance. Dans la version originale de cette comédie dramatique, sortie en 2014, deux parents suédois, joués par Johannes Bah Kuhnke et Lisa Loven Kongsli, se mettaient à douter de leur mariage après avoir survécu à une avalanche dans les Alpes françaises. Dans cette nouvelle version, l’histoire, transposée dans les montagnes autrichiennes, est adaptée pour présenter une famille américaine, dont les deux parents sont cette fois incarnés par Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus, se retrouvant dans la même situation.

Une bande-annonce satirique sur le rôle du père de famille

Le trailer de cette comédie dramatique présente ainsi Pete (Ferrell) et Billie (Louis-Dreyfus), deux américains en vacances en Autriche avec leurs deux enfants, Finn (Julian Grey) et Emerson (Ammon Jacob Ford). Ce couple, en apparence heureux, va voir une avalanche bouleverser ses certitudes. Billie va ainsi douter du statut patriarcal de son mari, le soupçonnant d’avoir voulu fuir au moment de la chute de neige, abandonnant sa femme et leurs deux enfants.

Les premières images de Downhill promettent une comédie satirique sur le rôle protecteur du père de famille. On y découvre ainsi Billie demandant des explications auprès de son mari, après l’avoir vu fuir en emportant seulement son téléphone, et Pete essayer de nier les accusations de sa femme. Tandis que chacun essaie de défendre sa position, le couple semble petit à petit s’éloigner l’un de l’autre.

Écrit par Jesse Armstrong (Black Mirror), Downhill sera seulement le deuxième film réalisé par le duo Nat Faxon-Jim Rash, après Cet été-là (2013), une autre comédie dramatique dont ils avaient également signé le scénario. Le film marquera la première collaboration entre les deux ex-membres du Saturday Night Live Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus.

Prévu pour le 14 février prochain aux Etats-Unis, le long-métrage n’a pas encore de date de sortie en France.