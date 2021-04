Downton Abbey 2 : un nouveau film officiellement annoncé

En 2019, quatre ans après la fin de la série, un film "Downtown Abbey" avait été dévoilé dans les salles obscures. Et si elle a pris un peu de temps à être officialisée, une suite est désormais lancée.

Trois ans après, Downton Abbey de retour pour un deuxième film

Alors que la série culte Downton Abbey s’est achevée il y a maintenant six ans, on n’en a pas encore fini avec la famille Crawley. L’univers créé par Julian Fellowes sera bientôt de retour sur les écrans avec un nouveau film. Dans le premier long-métrage, réalisé par Michael Engler et dévoilé en 2019, on suivait la famille Crawley en plein chamboulement. Ils se préparaient à recevoir pour la première fois le roi et la reine d’Angleterre. La future arrivée mettait sans dessus dessous le quotidien de Lady Mary, Robert, Lady Violet et consorts.

Le premier film avait cartonné à sa sortie dans les salles en 2019. Il avait reçu des critiques en majorité positives de la part de la presse. Et il avait surtout su séduire le public, rapportant près de 200 millions de dollars dans le monde. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’une suite va être lancée. On peut même se montrer surpris de ne pas avoir appris la mise en chantier d’un nouveau film plus tôt.

Sortie cette année et casting original pour le nouveau film

Si on pouvait s’attendre à une annonce officielle plus tôt, on peut deviner que Downton Abbey 2 a été commandé il y a de nombreux mois. Le développement du film est déjà bien avancé puisque le scénario est terminé. Le tournage du long-métrage débutera même très bientôt. Focus Features, qui le produit, ambitionne une date de sortie assez proche pour le film. Celui-ci est ainsi prévu pour arriver cette année, aux alentours de Noël, dans les salles.

Quant à l’histoire de Downton Abbey 2, aucune information n’a pour le moment filtré sur l’intrigue du nouveau film. En revanche, bonne nouvelle pour les fans puisque Julian Fellowes, le créateur de la série d’origine, en a lui-même signé le scénario. Cela avait déjà été le cas pour le premier long-métrage. Et pour l’accompagner, l’intégralité du casting original est de retour. On reverra donc Michelle Dockery dans la peau de Mary Crawley, Hugh Bonneville dans celle de Robert, et tous les autres.

Downton Abbey ©Focus Features

Pour les accompagner, de nouveaux acteurs feront leur apparition dans l’univers créé par Fellowes. Nathalie Baye, Hugh Dancy, Dominic West et Laura Haddock font ainsi partie de la distribution de Downton Abbey 2. On ne sait pas encore quels personnages ils y interpréteront. Mais nul doute qu’au moins certains d’entre eux viendront semer le trouble parmi la famille du célèbre château du Yorkshire. Et si Fellowes est bien de retour au générique du film en tant que scénariste, ce n’est pas le cas de Michael Engler, qui avait réalisé le premier opus. Le cinéaste est ici remplacé par Simon Curtis, pour ce qui sera son cinquième long-métrage.

