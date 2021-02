Downton Abbey : une actrice française au casting du prochain film

Considérée comme l'une des meilleures séries britanniques de tous les temps, Downton Abbey a connu une nouvelle résurrection ces dernières années au cinéma. Après un premier film qui a connu un beau succès commercial en 2019, un second film est actuellement en chantier. Et côté casting, un nom français s'est déjà ajouté.

Downton Abbey c'est quoi ?

Diffusée entre 2010 et 2015, Downton Abbey fait partie de ces séries plébiscitées par le royaume britannique (en compagnie de Doctor Who). En effet, le show créé par Julian Fellowes a su ravir son public par un subtil mélange entre costume drama et soap opera. Si elle fut parfois raillée pour sa lenteur et son idéalisation de l'aristocratie anglaise, la série a eu une influence déterminante sur le genre à la télévision. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle fut couronnée à plusieurs reprises dans les plus prestigieuses cérémonies. Downton Abbey est aujourd'hui une franchise reconnue avec un film produit en 2019, des romans, des albums musicaux, des jeux vidéo et des produits dérivés.

La série nous emmène au début du XIXème siècle. On y suit la vie des Crawley, une famille aristocratique siégeant dans le château anglais de Downton Abbey, situé dans le Yorkshire. Par ailleurs, le show s'intéresse également aux domestiques travaillant pour cette famille huppée.

Downton Abbey ©ITV

Les nouveaux Baye de Nathalie

Après avoir refait un petit tour en tant que guest dans Dix pour Cent, l'année dernière, Nathalie Baye va prendre la route de l'Angleterre pour le prochain film dérivé de Downton Abbey. L'actrice jouera le rôle d'une vieille amie de Violet Crawley, la comtesse douairière de la famille (incarnée avec panache par Maggie Smith). La rencontre entre les deux femmes promet des répliques savoureuses.

Nathalie Baye

Bien que Nathalie Baye soit une actrice incontournable du paysage français, elle a également connu quelques expériences significatives à l'international. En effet, on se rappelle de sa performance dans Arrête-moi si tu peux (2002), réalisé par Steven Spielberg. Elle y jouait alors la mère du personnage interprété par Leonardo Di Caprio. Par ailleurs, elle a également joué dans deux longs-métrages réalisés par le canadien Xavier Dolan : Laurence Anyways (2012) et Juste la fin du monde (2016).

Un script déjà prêt

Sorti en 2019, le film Downton Abbey avait connu un beau succès en raflant plus de 190 millions de dollars au box-office mondial pour un budget d'à peine 20 millions. Qu'en sera t'il pour ce second film ? Si on ignore encore quelle sera son intrigue, on sait toutefois que son script est finalisé. En effet, l'acteur Hugh Bonneville qui interprète Lord Crawley (le chef de famille) l'a lu et se montre enthousiaste à l'idée de se remettre au travail :

Si ceux à qui on propose un vaccin le prennent, nous pourrons faire le film. Actuellement, les astres sont en train de s'aligner correctement, mais il y a cette chose appelée coronavirus qui traîne. Tant que tout cela ne sera pas contrôlé de manière raisonnable, nous ne ferons rien.

Le film sera une nouvelle fois écrit par Julian Fellowes. A noter que ce dernier tourne actuellement sa nouvelle série intitulée The Gilded Age. Initialement évoqué comme un préquel de Downton Abbey puisqu'il se situe dans les années 1880 aux Etats-Unis (pays d'origine de Lady Crawley), son nouveau show se déroule dans la haute société américaine. Au casting, on y retrouvera Christine Baranski (The Good Wife, The Good Fight), Cynthia Nixon (Sex & The City) et Carrie Coon (Gone Girl, The Leftovers), entre autres. La série sera diffusée sur HBO.