Dracula : la réalisatrice d'Eternals (Marvel) prépare un film qui s'annonce dingue

Chloé Zhao continue de s'installer à Hollywood. Après le très attendu "Eternals" pour Marvel, la réalisatrice va ensuite travailler avec Universal pour un nouveau film Dracula. Un projet qui s'annonce des plus désarmants car il mêlera des genres très particuliers.

Les monstres d'Universal vont envahir nos écrans

L'univers étendu lancé par Marvel a donné des idées aux autres studios. Universal voulait aussi le sien, en misant sur ses monstres cultes. Les fameux Universal Monsters qui ont connu des belles heures des années 20 aux 40. La Momie aurait dû être le point de départ, en 2017, qui allait propulser le Dark Universe. Le film permet de récolter 409,2 millions de dollars (pour un budget de 125 millions) et se fait mal recevoir par la critique. Universal revoit ensuite sa position et décide de continuer à exploiter les monstres cultes mais sans créer un tout connecté. Là, pour le coup, ce nouveau départ avec Invisible Man en 2020 est plus convaincant. En parallèle, de nombreux développements sont enclenchés.

On a même du mal à suivre tout ce qui se prépare. L'un des plus intrigants est le film Wolfman réalisé par Leigh Whannell avec probablement Ryan Gosling au casting. De plus, deux projets liés à Dracula sont sur le feu. Karyn Kusama doit réaliser un reboot sur le très célèbre vampire et Dexter Fletcher évoquera son serviteur Renfield dans une histoire moderne.

Un troisième film sur Dracula

Cette liste s'agrandit désormais avec l'arrivée d'un troisième long-métrage qui promet d'être atypique. The Hollywood Reporter annonce que Chloé Zhao a été engagée par Universal pour écrire, réaliser et produire un film Dracula. Quel angle d'approche est choisi cette fois ? Il s'agira d'un scénario qui va s'orienter vers le western et la science-fiction. Une approche extrêmement originale ! Le western est un genre rare sur nos écrans, et on en voit encore moins qui incorpore du fantastique ou de l'horreur.

Brady Blackburn (Brady Jandreau) - The Rider ©Weltkino

D'après le média américain, Chloé Zhao veut faire un film qui parle d'un personnage en marge de la société. Ce qui prolongerait ce qu'elle a fait dans ses précédents essais et ce qui va également nous intéresser dans Nomadland. La réalisatrice connaît une évolution très intéressante dans sa carrière. S'il faut le rappeler, elle a été choisie par Marvel pour s'occuper de Eternals. Un titre qui, on l'espère, va lui permettre de ne pas renier les spécificités de son cinéma. Son projet Dracula est d'une étonnante originalité et c'est une surprise qu'Universal aille aussi loin dans la réinvention de ses monstres.