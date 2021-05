Un nouveau film « Dragon Ball Super » a été annoncé pour courant 2022. Goku et ses amis reviendront dans un nouveau long-métrage animé, toujours produit par le studio japonais Toei Animation.

Dragon Ball Super : un nouveau film est en préparation

C'est une rumeur qui courait depuis quelques jours maintenant. Ce dimanche 9 mai, à l'occasion du Goku day, le studio Toei Animation a confirmé qu'un nouveau film Dragon Ball Super sortirait en 2022. Une nouvelle qui a été officialisée sur le compte Twitter de la firme et qui a rapidement été commentée par Akira Toriyama lui-même :

Après Broly, un nouveau film est en préparation ! Tout comme le film précédent, je suis très impliqué dans le scénario et les dialogues. Je ne dois pas en dévoiler trop sur l'intrigue. Mais attendez-vous à des combats extrêmes et divertissants, qui pourraient impliquer un personnage inattendu. Nous explorerons des territoires inconnus, en termes d'esthétique visuelle, pour donner au public une expérience incroyable. J'espère que tout le monde a hâte de voir ce nouveau film!

Retour sur une saga culte

Si le 4 mai est la journée internationale de Star Wars, le 9 mai est celle de Goku. L'explication est simple puisqu'en japonais les chiffres 5 et 9 se lisent Go et Ku. Depuis 1984, l'univers de Son Goku ne cesse de divertir un public issu du monde entier. Créé par Akira Toriyama, Dragon Ball est certainement le Shonen le plus célèbre de tous les temps.

Face au succès de cette histoire, Akira Toriyama a continué de développer son univers pour aboutir à Dragon Ball Z, adressé à un public un peu plus âgé. Ensuite, cet univers culte a également été dérivé à travers une troisième série : Dragon Ball GT, qui se place comme une suite alternative où Goku retourne dans son corps d'enfant et où Vegeta porte la moustache. Un essai qui s'est clôt sur un échec critique important. Enfin, depuis peu, Dragon Ball Super continue de divertir la jeunesse japonaise, en mettant en scène une suite directe des événements précédents.

Dragon Ball Super ©Toei Animation

Côté adaptations cinématographiques l'univers de Toriyama n'est pas en reste puisque de nombreux films animés ont vu le jour au cours du temps. La dernière adaptation en date remonte à 2019 avec l'excellent Dragon Ball Super Broly. Ce nouveau métrage attendu pour 2022 devrait logiquement être la suite du film de Tatsuya Nagamine. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si le cinéaste va rempiler derrière la caméra. Mais une chose est sûre, les fans de la franchise seront au rendez-vous pour ce nouveau tour de piste avec Goku et la team Z.