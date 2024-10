Ce soir à la TV : inspiré par Star Wars, ce film d'animation a rapporté 618 millions de dollars

Diffusé ce soir sur 6ter, "Dragons 2" (2014) a été un énorme succès à sa sortie. Pour ce second opus de la trilogie, le réalisateur Dean DeBlois s'est inspiré du meilleur film de la saga Star Wars.

Dragons 2 : le meilleur opus de la trilogie ?

Quatre ans après avoir co-réalisé Dragons (2010) avec Chris Sanders, c'est en solo que Dean DeBlois s'est attaqué à la suite Dragons 2 (2014). Dans le premier opus, on découvrait Harold, un jeune Viking élevé dans une tribu qui combat les dragons. Après en avoir blessé un, le garçon se rendait compte qu'il était incapable de tuer une telle créature et se liait finalement d'amitié avec. Dans ce second opus, on retrouve l'animal nommé Krokmou et son fidèle compagnon Harold cinq ans plus tard, et à la découverte de nouveaux mondes. Une de leurs expéditions les mène jusqu'à une grotte secrète où se trouvent des centaines de dragons sauvages, et un mystérieux dragonnier. La surprise d'Harold sera grande lorsqu'il découvrira l'identité de cette personne...

Avec cette suite, Dean DeBlois n'a pas déçu les fans de Dragons. Le réalisateur et ses équipes d'animation ont renoué avec le succès en proposant, peut-être, le meilleur opus de la saga. Aussi bien du côté de la presse que du public, les avis ont été élogieux. 92% et 90% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, une moyenne de 4/5 et de 4.2/5 sur Allociné. Il faut dire que la mignonnerie des dragons aide grandement à rendre Dragons 2 attachant, tandis que l'aventure offre un grand divertissement, épique, visuellement impressionnant, provoquant rires et émotion.

Dragons 2 ©DreamWorks Animation

Outre une sélection hors compétition lors du 67ème Festival de Cannes en 2014, Dragons 2 a été le plus gros succès de la saga. Si le premier opus avait dépassé les 472 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 2,2 millions d'entrées en France, le second chapitre a explosé ce score. 618 millions de dollars récoltés au box-office mondial et cette fois 3,2 millions de tickets vendus dans l'Hexagone. Des chiffres que Dragons 3 (2019) n'a pas pu atteindre au niveau des recettes mondiales (517 millions de dollars). En France, le troisième opus a fait un peu mieux avec 3,3 millions d'entrées.

L'influence de Star Wars

Pour Dragons 2, Dean DeBlois et ses équipes ont pu bénéficier de nouveaux logiciels d'animation permettant de donner bien plus de subtilité dans les expressions faciales, les mouvements et les rendus de peau. Une qualité visuelle indéniable, mais qui n'est pas la seule raison du succès du film. On peut imaginer que l'approche scénaristique du cinéaste y est aussi pour beaucoup. D'autant plus lorsqu'on sait ce qui l'a inspiré.

En effet, le réalisateur accepta de se lancer dans cette suite de Dragons à condition qu'une trilogie soit validée. Dès lors, il aborda cette deuxième partie en pensant à l'une des plus grandes suites de l'histoire du cinéma : L'Empire contre-attaque (1980). Ce second opus de la trilogie originale de Star Wars est souvent considéré comme le meilleur. Concernant Dragons 2, Dean DeBlois expliquait dans le dossier de presse que cette influence ne s'est pas faite sur l'esthétisme de son film, mais "sur la portée".

Plus précisément, le réalisateur a voulu reproduire le même "élargissement de l'univers de Star Wars, du point de vue émotionnel, de celui des personnages, de la vision générale et du fun". C'est justement ce qu'il est parvenu à faire avec Dragons 2. Et pour rester sur la référence de Star Wars, il n'est pas anodin que le film d'animation contienne une grande révélation similaire à celle de L'Empire contre-attaque. À savoir la découverte d'une mère pour l'un, et d'un père pour l'autre...